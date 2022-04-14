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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

В Украине выросла средняя цена на газ: сколько теперь стоит голубое топливо

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 11:26
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Фактическую цену для реализации природного газа в Украине подсчитали впервые
Средняя цена на газ в Украине: какая стоимость
Средняя цена на газ в Украине: какая стоимость / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине расчитали фактическую цену природного газа в марте 2022 года. Цена рассчитана в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

Об этом сообщает Директорат развития реального сектора экономики Минэкономики.

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Так, фактическая цена реализации природного газа в Украине в первый месяц весны составила 38198,7 грн, или 1305,7 долларов/тысячу кубометров.

Фактическая цена реализации газа для налоговых целей в Украина была расчитана впервые. До этого составляли только среднюю цену импортного газа. В феврале она колебалась на уровне 29550,3 грн, или 1010,1 долларов за тысячу кубометров.

Что с тарифами на другие коммунальные услуги

В 2022 году в Украине должны были начать пересматриваться тарифы на электроэнергию и другие коммунальные услуги. Но, скорее всего, от этой идеи пока отказались. В правительстве решили заморозить тарифы по крайней мере до конца войны с Россией.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, тариф на электроэнергию для населения в апреле останется 1,68 грн за кВт-час. Потом его слова подтвердил и профильный министр.

Ранее мы писали о том, что делать с деньгами во время войны. Где и за сколько украинцы покупают алкоголя во время войны, читайте здесь.

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