В Запорожье возобновляет работу металлургическое предприятие – чем будут помогать Украине

Какие отделы завода возобновляют работу / Фото: Запоріженерготрив, Коллаж: Сегодня

В Запорожье возобновляет работу еще одно металлургическое предприятие группы "Метинвест", а именно – "Запорожогнеупор".

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

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Отмечается, что "Метинвест" частично выводит из режима консервации производственные подразделения завода "Запорожогнеупор" и возобновляет работу сервисных центров в Запорожье и Кривом Роге.

"Важной составляющей в восстановлении экономики является стабильная работа металлургических предприятий. "Запорожогнеупор" готов обеспечить их огнеупорами (огнеупорные материалы) и качественным сервисом – ради достижения нашей общей цели", – отметил генеральный директор завода Сергей Гоман.

На предприятии возобновили работу цеха магнезиальных изделий и алюмосиликатного цеха, продукция которых пользуется спросом на отечественных горно-обогатительных, металлургических и инжиниринговых предприятиях.

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Кроме этого, заработали сервисные центры Запорожья и Кривого Рога, которые будут заниматься текущими ремонтами коксовых батарей Запорожкокса и Каметстали, футеровкой сталелитейных агрегатов "Запорожстали", ремонтами обжиговых машин горно-обогатительных комбинатов.

Напомним, что в режим консервации подразделения "Запорожогнеупора" были переведены 5 марта, а все сотрудники завода присоединились к работе Центра координации гуманитарной миссии Метинвеста в Запорожье как волонтеры.

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