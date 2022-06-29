Во Франции создадут уникальный гибридный корабль – в чем его особенность

Во Франции заканчивают строительство гибридного корабля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Французская судоходная компания Brittany Ferries анонсировала, что спустит на воду гигантский гибридный корабль Saint-Malo. Сообщается, что лайнер начнут эксплуатировать в 2024 году.

Об этом сказано на сайте Brittany Ferrie.

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Новое судно заменит устаревший корабль, который пока что курсирует из Франции к берегам Соединенного Королевства.

У нового лайнера будет батарея более 11 МВтч. Для сравнения, эта цифра вдвое больше, чем у аналогичных кораблей. Длина гибридного судна Saint-Malo составит почти 200 метров.

По словам представителей французской компании, в новом гибридном лайнере будут интегрированы интеллектуальные системы, которые в онлайн-режиме будут регулировать потребление электроэнергии судном.

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Генеральный директор Brittany Ferries отметил, это позволит оптимизировать эффективность корабля, увеличить надежность, а также обеспечить судно внушительным запасом хода.

Более того, в компании заявили, что после 2024 года выпустит еще 3 гибридных корабля. Последние будут оснащены финской технологией от Wаrtsilа, которая позволяет одновременно использовать лайнерам СПГ и электроэнергию.

Уникальная солнечная станция

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Емкости аккумуляторов без подзарядки хватит ориентировочно на несколько дней работы холодильника, трех часов работы электродрели или для того, чтобы вскипятить 30 литров воды в электрочайнике.

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