У Франції створять унікальний гібридний корабель – у чому його особливість

У Франції закінчують будівництво гібридного корабля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Французька судноплавна компанія Brittany Ferries анонсувала, що спустить на воду гігантський гібридний корабель Saint-Malo. Повідомляється, що лайнер почнуть експлуатувати 2024 року.

Про це йдеться на сайті Brittany Ferrie.

Реклама

Нове судно замінить застарілий корабель, який поки що курсує із Франції до берегів Сполученого Королівства.

Новий лайнер матиме батарею понад 11 МВтч. Для порівняння, ця цифра вдвічі більша, ніж у аналогічних кораблів. Довжина гібридного судна Saint-Malo становитиме майже 200 метрів.

За словами представників французької компанії, у новому гібридному лайнері будуть інтегровані інтелектуальні системи, які в онлайн-режимі регулюватимуть споживання електроенергії судном.

Реклама

Генеральний директор Brittany Ferries зазначив, що це дозволить оптимізувати ефективність корабля, збільшити надійність, а також забезпечити судно значним запасом ходу.

До того ж, у компанії заявили, що після 2024 року випустять ще 3 гібридні кораблі. Останні будуть оснащені фінською технологією від Wartsila, яка дозволяє одночасно використовувати лайнерам СПГ та електроенергію.

Унікальна сонячна станція

Українська компанія KNESS розробила автономну мобільну сонячну станцію PV.Ciч 3000/300. Вона може забезпечити електроенергією об'єкти, які не мають централізованого електропостачання.

Реклама

Ємності акумуляторів без підзарядки вистачить приблизно на кілька днів роботи холодильника, трьох годин роботи електродриля або для того, щоб закип'ятити 30 літрів води в електрочайнику.

Ми вже писали, що Україна хочемо спільно з Німеччиною добувати зелений водень. Також ми розповідали, як вчені навчилися запускати у космос супутники за допомогою водневої гармати.