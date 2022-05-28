Водородное будущее: Украина с Германией начала важное сотрудничество в "зеленой" энергетике

Украина и Германия займутся производством "зеленого" водорода / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина и Германия будут совместно производить "зеленый" водород. Договор о сотрудничестве с немецкими партнерам подписала компания "Укргидроэнерго".

Об этом сказано на Правительственном портале.

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"Зеленый" водород — экологически чистое топливо, с помощью которого в будущем можно заменить ископаемые источники электрической энергии.

Сейчас "Укргидроэнерго" и немецкие компании Andritz Hydro и MAN Energy Solutions работают над пилотным проектом по установке электролизной установки для изготовления зеленого водорода на 1 МВт".

"Речь идет о производстве 100 кг водорода в день", – сказано в сообщении.

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Украинская электроэнергия в Европе

Несмотря на войну Украина начала экспортировать свою электроэнергию в Польшу и Молдову. При этом нам так же удается полностью обеспечивать энергией себя.

К слову, сейчас украинская энергосистема синхронизирована с европейской, чтоэ обеспечивает еще больший уровень надежности работы нашей энергосистемы.

Ранее мы рассказывали, как ученые научились запускать в космос спутники с помощью водородной пушки, и писали, кому удалось добыть солнечную энергию ночью.