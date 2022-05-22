Австралийские учёные научились добывать энергию солнца ночью — как это работает

Но количество энергии, произведенной исследователями, было очень небольшим

В Австралии научились использовать энергию от солнца ночью / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Австралийские ученые нашли способ, как использовать солнечную энергию даже после заката. Благодаря этому в мире может случится настоящий прорыв в среде возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает издание Euronews.

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"Это может означать возможность достижения конечной мечты о возобновляемой энергии: производство электроэнергии без перерывов с закатом", – отмечают ученые из Университета Нового Южного Уэльса.

Сообщается, что для свеого эксперимента исследователи использовали терморадиационный диод, чтобы захватить инфракрасного излучение, когда тепло поглощенное землей днем ​​выходит на поверхность, а затем превращается в электроэнергию.

Количество энергии, произведенной исследователями, было очень небольшим, примерно эквивалентным 0,001% обычной солнечной батареи.

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Ученые надеются, что благодаря своему открытию им удастся привлечь новые инвестиции к своей разработке, что позволит повысить эффективность технологии до 10%.

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