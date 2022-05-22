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Австралийские учёные научились добывать энергию солнца ночью — как это работает

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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22 мая, 19:12
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Но количество энергии, произведенной исследователями, было очень небольшим
В Австралии научились использовать энергию от солнца ночью
В Австралии научились использовать энергию от солнца ночью / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Австралийские ученые нашли способ, как использовать солнечную энергию даже после заката. Благодаря этому в мире может случится настоящий прорыв в среде возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает издание Euronews.

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"Это может означать возможность достижения конечной мечты о возобновляемой энергии: производство электроэнергии без перерывов с закатом", – отмечают ученые из Университета Нового Южного Уэльса.

Сообщается, что для свеого эксперимента исследователи использовали терморадиационный диод, чтобы захватить инфракрасного излучение, когда тепло поглощенное землей днем ​​выходит на поверхность, а затем превращается в электроэнергию.

Количество энергии, произведенной исследователями, было очень небольшим, примерно эквивалентным 0,001% обычной солнечной батареи.

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Ученые надеются, что благодаря своему открытию им удастся привлечь новые инвестиции к своей разработке, что позволит повысить эффективность технологии до 10%.

Необычный трубопровод между Германией и Норвегией

Страны задумали построить водородный трубопровод, чтобы снизить энергетическую зависимость от России.

Отмечается, что в ближайшее время стороны планируют провести технико-экономическое обоснование проекта, конечной целью которого является транспортировка зеленого водорода из Норвегии в Германию.

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Ранее мы рассказывали, что в Швейцарии придумали "деревянные" батарейки, и писали, как Япония запустила водородный поезд.

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