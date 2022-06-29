Военная логика Кремля: как РФ влияет на рост цен на газ в Европе

Шантаж "Газпрома" начался давно и постепенно темпы росли / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие объективные глобальные факторы влияют на ценообразование в Европе, особенно когда речь идет о природном газе.

Как отметил президент Центра глобалистики Михаил Гончар, свою лепту в рост стоимости ресурса внесла Россия, использующая газ и трубопроводы как оружие, передает Оператор ГТС Украины.

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Эксперт подчеркнул, что в поведении "Газпрома" доминирует военная логика, заданная Кремлем. Рост газовых цен и систематическое прерывание поставок со стороны монополиста призваны создать энергетический кризис. Как следствие, в РФ надеются на снятие санкций и запуск "Северного потока – 2".

Доминирующим поставщиком газа в Европу является именно Россия, что делает европейский рынок и потребителей уязвимыми к враждебным злоупотреблениям и манипуляциям. В то же время политику "осушения" рынка ЕС "Газпром" начал еще с 2021 года и продолжает до сих пор.

"Потеря значительных объемов газа на рынке и неопределенность мгновенно вызывает эскалацию цены. Высокие цены закономерно приводят к понижению темпов роста мирового потребления газа", – объяснил Михаил Гончар.

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Западные аналитики прогнозируют падение потребления газа до 6%. В Украине из-за войны, уменьшения добычи, разрушенной инфраструктуры и уменьшения спроса общее потребление снизится на 28%, до 21 млрд кубометров.

История шантажа

Начальник управления по работе с заказчиками "Оператора ГТС Украины" Андрей Прокофьев соглашается, что действия Кремля напрямую влияют на цены на газ. Проследить это можно исторически – шантаж "Газпрома" начался еще осенью 2021 года.

Специалист отметил, что в сентябре прошлого года российский монополист перестал продавать газ на своей платформе с привязкой к спотовым ценам по поставкам на 2022 год. Затем прекратил бронировать дополнительные мощности на транзит через Украину и почти прекратил транзит через Польшу.

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Сейчас "Газпром" снизил объемы перекачки ресурса через Украину еще больше и использует забронированные мощности на 30-40%. В то же время искусственно уменьшает объемы, идущие через "Северный поток".

"Все это приводит к росту цены на газ, что усложняет подготовку к зиме в странах ЕС и повышает риски устойчивого прохождения следующего отопительного сезона", – заметил Прокофьев.

Эксперт добавил, что минимизировать неизбежный кризис можно. Для этого нужно переходить на другие источники энергии – уголь, атомные станции, другие альтернативы. Не лишним будет экономить расход ресурсов, например, уменьшать предельную температуру в помещениях зимой.

Поможет также повышение уровня соединенности между газотранспортными системами стран ЕС и Украины. Это позволит гибко реагировать на изменения спроса и сделать возможной транспортировку природного газа по любым маршрутам.

"Сегодня" ранее писали, что российский "Газпром" в очередной раз уличили во лжи, а также рассказывали, почему клиенты "Нефтегаза" получили две платежки.