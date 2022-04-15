Все делают поэтапно: как в Буче работают над восстановлением электричества

Энергетики продолжают работать над возобновлением света в Буче / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК вместе с другими экстренными службами круглосуточно работают над восстановлением электро-, газо- и водоснабжения жителям Бучи.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

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"Восстановление электроснабжения, газа или централизованного водоснабжения будет проходить этапами. И не все микрорайоны можно технически на сегодняшний день обеспечить. Но тот успех, о котором мы извещаем, говорит о том, что мы это делаем фактически 24/7", – сказал он.

По его словам, компания ДТЭК Рината Ахметова возобновила электроснабжение для центральной больницы города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станцию пожарной службы Бучи.

Также он добавил, что ряд микрорайонов Бучи остаются без водоснабжения, поскольку пока технически невозможно выполнить ремонтные работы.

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Как остановить войну России на Украине?

Сотрудничество международного бизнеса с РФ должно быть недопустимым и это должно признаваться на корпоративном уровне, заявил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

Он убежден, что каждый доллар с покупки российских энергоресурсов автоматически конвертируется в пули, убивающие украинцев.

По его мнению, если мир откажется от российских энергоносителей – это сделает невозможным дальнейшую войну РФ с Украиной.

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"Сегодня" уже рассказывали, как энергетики восстанавливают электроснабжение на освобожденных от оккупантов украинских территориях и писали, почему для Украины важно присоединение к энергосистемы ЕС.