Все делают поэтапно: как в Буче работают над восстановлением электричества

Энергетики продолжают работать над возобновлением света в Буче / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня
Компания ДТЭК вместе с другими экстренными службами круглосуточно работают над восстановлением электро-, газо- и водоснабжения жителям Бучи.
Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.
"Восстановление электроснабжения, газа или централизованного водоснабжения будет проходить этапами. И не все микрорайоны можно технически на сегодняшний день обеспечить. Но тот успех, о котором мы извещаем, говорит о том, что мы это делаем фактически 24/7", – сказал он.
По его словам, компания ДТЭК Рината Ахметова возобновила электроснабжение для центральной больницы города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станцию пожарной службы Бучи.
Также он добавил, что ряд микрорайонов Бучи остаются без водоснабжения, поскольку пока технически невозможно выполнить ремонтные работы.
Как остановить войну России на Украине?
Сотрудничество международного бизнеса с РФ должно быть недопустимым и это должно признаваться на корпоративном уровне, заявил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.
Он убежден, что каждый доллар с покупки российских энергоресурсов автоматически конвертируется в пули, убивающие украинцев.
По его мнению, если мир откажется от российских энергоносителей – это сделает невозможным дальнейшую войну РФ с Украиной.
"Сегодня" уже рассказывали, как энергетики восстанавливают электроснабжение на освобожденных от оккупантов украинских территориях и писали, почему для Украины важно присоединение к энергосистемы ЕС.