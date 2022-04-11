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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Идут сразу за военными: как энергетики возвращают свет в Киевской области

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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11 апреля, 15:40
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Рассказываем, как энергетики возвращают свет в дома украинцев, рискуя жизнью
Скольким семьям энергетики ДТЭК вернули свет
Скольким семьям энергетики ДТЭК вернули свет / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За неделю, с 4 по 10 апреля, аварийные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 36 тысяч потребителей в 49 городах и селах Киевской области, которые ВСУ освободили от российских захватчиков.

Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.

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"Активные работы проходят в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Напряжение на оборудовании водоканала, возобновили электроснабжение больницы и горсовета в Ирпене. Также свет вернули в роддом Ворзеля", – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам энергетиков, оккупанты повредили около 1,6 тыс. км электросетей в Киевской области.

Сейчас продолжаются тщательные проверки и обследования. Чтобы поскорее вернуть в область энергоснабжение, к ремонтам привлекли энергетиков из Киева, Одесской и Днепропетровской областей.

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В компании отмечают, что в Донецкой области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением.

"За прошлую неделю удалось вернуть свет 46,5 тыс. жителей области. В некоторые населенные пункты свет приходилось возвращать два и больше раза из-за ожесточенных вражеских обстрелов", – отметили в ДТЭК.

Как остановить вторжение?

Международный бизнес должен на корпоративном уровне признать недопустимым сотрудничество и торговлю с такими странами, как Российская Федерация, заявил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

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По его словам, каждый доллар по покупке российских энергоресурсов автоматически конвертируется в пули, убивающие украинцев.

По его мнению, отказ от российских энергоносителей прекратит вторжение агрессора в Украину.

"Сегодня" также писали, почему для Украины важно присоединение к энергосистеме ЕС, и рассказывали, к чему еще ДТЭК призвал западных партнеров.

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