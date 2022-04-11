Идут сразу за военными: как энергетики возвращают свет в Киевской области

За неделю, с 4 по 10 апреля, аварийные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 36 тысяч потребителей в 49 городах и селах Киевской области, которые ВСУ освободили от российских захватчиков.
Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.
"Активные работы проходят в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Напряжение на оборудовании водоканала, возобновили электроснабжение больницы и горсовета в Ирпене. Также свет вернули в роддом Ворзеля", – говорится в сообщении.
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По предварительным оценкам энергетиков, оккупанты повредили около 1,6 тыс. км электросетей в Киевской области.
Сейчас продолжаются тщательные проверки и обследования. Чтобы поскорее вернуть в область энергоснабжение, к ремонтам привлекли энергетиков из Киева, Одесской и Днепропетровской областей.
В компании отмечают, что в Донецкой области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением.
"За прошлую неделю удалось вернуть свет 46,5 тыс. жителей области. В некоторые населенные пункты свет приходилось возвращать два и больше раза из-за ожесточенных вражеских обстрелов", – отметили в ДТЭК.
Как остановить вторжение?
Международный бизнес должен на корпоративном уровне признать недопустимым сотрудничество и торговлю с такими странами, как Российская Федерация, заявил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.
По его словам, каждый доллар по покупке российских энергоресурсов автоматически конвертируется в пули, убивающие украинцев.
По его мнению, отказ от российских энергоносителей прекратит вторжение агрессора в Украину.
"Сегодня" также писали, почему для Украины важно присоединение к энергосистеме ЕС, и рассказывали, к чему еще ДТЭК призвал западных партнеров.