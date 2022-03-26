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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Подальше от войны: ДТЭК организовал эвакуацию сотрудников из горячих точек

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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26 марта, 18:42
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Компания обеспечивает города и общины медикаментами, продуктами питания и углем для эвакуационных поездов
ДТЭК увез своих сотрудников и их семьи из зоны боевых действий
ДТЭК увез своих сотрудников и их семьи из зоны боевых действий

Компания ДТЭК обеспечила эвакуацию около 3 тысяч своих сотрудников и членов их семей с точек боевых действий против российских оккупантов.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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"Мы не остаемся стоим в стороне по гуманитарным вопросам. На протяжении всех этих недель мы обеспечивали эвакуацию сотрудников и членов их семей, это около трех тысяч человек", – сказал он.

Он также отметил, что компания обеспечивает города и общества медикаментами, продуктами питания и углем для эвакуационных поездов.

Также, по словам Сахарука, ДТЭК поддерживает Вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны автомобилями, противотанковыми ежами, техникой и делает все возможное для обеспечения помощи.

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Бизнес на войне

Украина объединенным фронтом продолжает защищать свою независимость от посягательств РФ. К отдельным бизнесменам, уже приобщившимся к обеспечению украинских защитников оружием и амуницией, продолжают присоединяться целые горные и металлургические предприятия .

Большой бизнес помогает не только средствами для украинской армии, но и собирает гуманитарную помощь для пострадавших от войны украинцев, обустраивает места защиты от бомбардировок и строит защитные укрепления в городах.

Ранее мы писали, как перечислить средства ВСУ. О том, как фиксировать военные преступления России, читайте здесь.

эвакуацияДТЭК
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$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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