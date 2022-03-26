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Подалі від війни: ДТЕК організував евакуацію співробітників із гарячих точок

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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26 березня, 18:42
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Компанія забезпечує міста та громади медикаментами, продуктами харчування та вугіллям для евакуаційних потягів
ДТЕК відвіз своїх співробітників та їхні сім'ї із зони бойових дій
ДТЕК відвіз своїх співробітників та їхні сім'ї із зони бойових дій

Компанія ДТЕК забезпечила евакуацію близько 3 тисяч своїх співробітників та членів їх сімей з точок бойових дій проти російських окупантів.

Про це в ході брифінгу повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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"Ми не залишаємося стоїмо осторонь щодо гуманітарних питань. Протягом всіх цих тижнів ми забезпечували евакуацію співробітників і членів їх сімей, це близько трьох тисяч осіб", – сказав він.

Він також зазначив, що компанія забезпечує міста та громади медикаментами, продуктами харчування та вугіллям для евакуаційних потягів.

Також, за словами Сахарука, ДТЕК підтримує Збройні сили України та сили територіальної оборони автомобілями, противотанковими їжаками, технікою, та робить все можливе для забезпечення допомоги.

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Бізнес на війні

Україна об'єднаним фронтом продовжує боронити свою незалежність від зазіхань РФ. До окремих бізнесменів, які вже долучилися до забезпечення українських захисників зброєю та амуніцією, продовжують приєднуватися цілі гірничі і металургійні підприємства.

Великий бізнес допомогає не тільки коштами для української армії, а збирає гуманітарну допомогу для постраждалих від війни українцв, облаштовує місця захисту від бомбардувань і будує захисні укріплення у містах.

Раніше ми писали, як перерахувати кошти ЗСУ. Про те, як фіксувати воєнні злочини Росії, читайте тут.

евакуаціяДТЕК
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5
Hyundai Hyundai
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PepsiCo PepsiCo
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7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
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Цитата дня

Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

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