Пов'язані однією метою: як українські підприємства допомагають армії у боротьбі з РФ

Стало відомо, які підприємства та як саме допомагають армії та народу України у боротьбі з російським агресором

Які підприємства допомагають Україні у боротьбі з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вже місяць в Україні усі працюють лише заради однієї мети – допомогти нашим збройним силам перемогти РФ. До окремих бізнесменів, які вже долучилися до забезпечення українських захисників зброєю та амуніцією, продовжують приєднуватися цілі гірничо і металургійні підприємства.

Про це повідомляє ГМК Центр.

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Так, частина заводів продовжує працювати, платити зарплати та податки, забезпечувати експортний виторг країні. Тож стало відомо, які підприємства найактивніше наближують перемогу України.

Ferrexpo

Компанія збільшила до $7,5 млн фінансування свого Гуманітарного фонду, який підтримує українців, а також надала корпоративну нерухомість (готель, бази відпочинку, гуртожиток та дитячий табір) для розміщення 1 335 осіб з інших регіонів країни, які шукають притулку від війни.

"Інтерпайп"

Забезпечує потребу у медпрепаратах, витратних матеріалах, медичному приладді міських клінічних лікарень №4 та №6 міста Дніпра, а також обласної клінічної лікарні. Також компанія закупила листову сталь для виробництво пластин для 900 бронежилетів на своїх підприємствах, а у Дніпрі, Новомосковську та Нікополі на території заводів "Інтерпайп" обладнали 18 тимчасових притулків на 8500 людей: бомбосховища вентилюються, опалюються, освітлюються, є запас води та продовольства.

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"Метінвест"

Спільно з Фондом Ріната Ахметова та Фондом Вадима Новинського, закуповує продовольство в Україні та Європі і формує спеціальні продуктові набори, що постачаються до Маріуполя та інших міст.

"Метінвест" безоплатно надає сталь, з якої виготовили понад 35 тис. протитанкових їжаків, та виділив 10 млн доларів на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони України (бронежилетів, касок та аптечок).

Крім того, компанія облаштувала близько 5 500 спальних місць, де зможуть розміститися люди, евакуйовані з найгарячіших точок України.

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"Рудомайн"

Гірничодобувна компанія на 2 млн грн профінансувала гуманітарну допомогу дітям з особливими потребами, які постраждали від нападу Росії. Також компанія передала 15 млн грн на допомогу захисникам України, і продовжує постачати важку техніку, пісок, щебінь, метал для створення надійної оборони Кривого Рогу.

Нікопольський завод феросплавів

Колектив допоміг підготувати своє місто до оборони: з використанням будматеріалів заводу збудували бліндажі та окопи, вирили траншеї та котловани, облаштували укриття.

"АрселорМіттал Кривий Ріг"

Перерахувало 1 млн доларів на банківський рахунок українського уряду для гуманітарних цілей. Таку ж суму компанія виділила на гуманітарну допомоги у Кривому Розі.

"DCH Steel"

Компанія облаштувала бомбосховища на Дніпровському металургійному заводі, там небезпеку можуть перечекати усі жителі Дніпра. Також підприємство передало 200 т металу для виготовлення протитанкових їжаків, та вантажні автомобілі.

Військові облігації

Найпоширеніше практика допомоги ЗСУ – пряме фінансування від українцівж Втім, є ще один спосіб допомогти і ЗСУ, і всій державі – це військові облігації.

Це особливий вид облігацій, який випускають винятково на час воєнного стану, аби підтримати обороноздатність та функціонування держави. Якщо зовсім просто – держава позичає у громадян гроші і гарантує повернення цих грошей у майбутньому.

Військові облігації бувають:

середньострокові (на рік).

короткострокові (на кілька місяців).

Ставку дохідності визначають на аукціонах. Мінфін розміщує облігації, а банки та брокери в інтересах клієнтів їх купують.

Раніше ми писали, як перерахувати кошти ЗСУ. Про те, як фіксувати воєнні злочини Росії, читайте тут.