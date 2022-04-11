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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Йдуть одразу за військовими: як енергетики повертають світло у Київській області

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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11 квітня, 15:40
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Розповідаємо, як енергетики повертають світло у будинки українців, ризикуючи життям
Скільком родинам енергетики ДТЕК повернули світло
Скільком родинам енергетики ДТЕК повернули світло / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За тиждень, з 4 по 10 квітня, аварійні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 36 тис. споживачів у 49 містах та селах Київської області, які ЗСУ звільнили від російських загарбників.

Про це компанія повідомила у своїх соціальних мережах.

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"Активні роботи проходять у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Напругу на обладнання водоканалу, відновили електропостачання лікарні та міськради в Ірпені. Також світло повернули у пологовий будинок Ворзеля", – йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками енергетиків, окупанти пошкодили близько 1,6 тис. км електромереж у Київській області.

Наразі тривають ретельні перевірки та обстеження. Щоб швидше повернути в область енергопостачання, до ремонтів залучили енергетиків з Києва, Одеської та Дніпропетровської областей.

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У компанії зазначають, що у Донецькій області зберігається складна ситуація з електропостачанням.

"За минулий тиждень вдалося повернути світло у 46,5 тисяч осель мешканців області. У деякі населені пункти світло доводилося повертати двічі та більше разів через запеклі ворожі обстріли", – зазначили в ДТЕК.

Як зупинити вторгнення?

Міжнародний бізнес має на корпоративному рівні визнати неприпустимою співпрацю і торгівлю з такими країнами, як Російська Федерація, заявив генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко.

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За його словами, кожен долар з купівлі російських енергоресурсів автоматично конвертується в кулі, які вбивають українців.

На його думку, відмова від російських енергоносіїв припинить подальше вторгнення агресора в Україну.

"Сьогодні" також писали, чому для України важливе приєднання до енергосистеми ЄС, і розповідали, до чого ще ДТЕК закликав західних партнерів.

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