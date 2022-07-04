Украина может помочь Европе: что планируют поставлять за границу

Для европейских стран зима в этом году будет сложной, но выход есть

Украина может поставлять чистую энергию в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в европейские страны.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии для статьи The Wall Street Journal.

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По его словам, после установки статических компенсаторов реактивной мощности (состояний) или систем накопления энергии Украина сможет постепенно увеличивать мощность экспорта электроэнергии.

Объемы могут составить 1,6 ГВт в сутки, что в разы больше, чем текущие поставки в Польшу или Молдову, которые осуществляют на уровне 200-300 МВт.

Руководитель украинской компании уверен, что для увеличения экспорта электроэнергии из Украины необходимо восстановить больше линий электропередачи в Европу.

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Доход от электроэнергии

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль озвучил подсчеты экспертов по экспорту электроэнергии. Если удастся увеличить пропускную способность до 2,5 ГВт, то Украина сможет получать более 70 млрд грн в год от продажи электроэнергии.

Министерство энергетики сообщало, что украинская электроэнергия позволит Европе заменить 17% экспорта российского газа. Это поможет странам Европейского Союза снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Новые возможности

Уже несколько месяцев украинские энергетики обсуждают новые возможности энергосистемы. Подключение к европейской ENTSO-E позволило постепенно перейти к интеграции рынков.

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Это позволит Украине свободно торговать энергоресурсами с Европой и привлекать значительные инвестиции в украинскую энергетику.

По словам исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука, сейчас европейская энергосистема едина – от Португалии и Испании до Донецкой и Луганской областей. Благодаря интеграции рынков и свободной торговле ресурсами будет конкуренция и дополнительные инвестиции.

"Я уверен, что после победы Украины, благодаря интеграции в европейский рынок, мы должны увидеть значительные инвестиции в украинскую энергетику", – добавил Сахарук.

Самым перспективным для инвестиций украинский сектор возобновляемой энергетики. Имеющиеся в Украине солнечные и ветровые электростанции имеют мощность 8,9 ГВт, из них 1 ГВт приходится на предприятия ДТЭК.

Этот сектор может быть увеличен до 20 ГВт установленной мощности. Дополнительные инвестиции позволят Украине производить больше электроэнергии и продавать ее в Европу вместо российских энергоносителей.

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