Ахметов передал ВСУ и на гуманитарные программы $72 млн, – Forbes

Бизнесмен Ринат Ахметов с начала войны передал в поддержку Вооруженных сил Украины и на гуманитарные программы 72 млн долларов

Ринат Ахметов помогает украинцам во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Бизнесмен Ринат Ахметов с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации передал ВСУ и украинцам, пострадавшим от боевых действий 72 млн долларов.

Об этом свидетельствуют подсчеты украинского Forbes.

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Помощь получили 2,1 млн украинцев

"Ахметов объединил ресурсы и возможности бизнесов SCM, своего фонда и клуба "Шахтер", чтобы помогать украинцам. Очень многим украинцам – по подсчетам прессслужбы SCM, помощь получили 2,1 млн человек, или каждый 20-й украинец", – говорится в статье.

В результате подсчетов Forbes, Ахметов отдал на нужды армии и соотечественников больше средств, чем все остальные владельцы крупного бизнеса вместе взятые.

Как говорится в материале, Ахметов развивает семь направлений помощи:

гуманитарный (пища, лекарства, одежда, эвакуация и архив свидетельств украинцев о войне);

поддержка ВСУ и ТРО;

помощь переселенцам в городах присутствия бизнеса SCM;

бесплатная электроэнергия для медиков и военных;

доставка гуманитарки из Европы;

шелтер на домашнем стадионе "Шахтера" и благотворительное турне команды;

софинансирование иновещания FreeДом.

"Цель проекта – не пиарить представителей крупного бизнеса, а показать их пример и вдохновить всех украинцев в поддержку страны", – отметили авторы исследования.

Гуманитарная помощь

Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM организовали гуманитарную помощь населению лекарством, продуктами питания, помогают в эвакуации и обустройстве приютов.

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В городах присутствия SCM развертываются центры поддержки и рабочие места для переселенцев, предоставляется топливо, материалы и любая доступная помощь коммунальным службам. "Укрзализныци" предоставляется уголь для эвакуационных поездов.

ДТЭК Ахметова также бесплатно поставляет электричество медикам, пекарям, военным в Донецкой и Днепропетровской областях.

Бизнес Рината Ахметова в координации с его Фондом организовали гуманитарный проект "Спасаем жизнь" для закупки, доставки и передачи гуманитарных грузов из Европы для незащищенных слоев населения в украинских городах.

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Ранее мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова направил в Краматорскую больницу 37 тысяч единиц медикаментов. Город расположен всего в 40 километрах от активных боевых действий и как никогда нуждается в помощи.