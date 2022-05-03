Ахметов передал ВСУ и на гуманитарные программы $72 млн, – Forbes

Бизнесмен Ринат Ахметов с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации передал ВСУ и украинцам, пострадавшим от боевых действий 72 млн долларов.
Об этом свидетельствуют подсчеты украинского Forbes.
Помощь получили 2,1 млн украинцев
"Ахметов объединил ресурсы и возможности бизнесов SCM, своего фонда и клуба "Шахтер", чтобы помогать украинцам. Очень многим украинцам – по подсчетам прессслужбы SCM, помощь получили 2,1 млн человек, или каждый 20-й украинец", – говорится в статье.
В результате подсчетов Forbes, Ахметов отдал на нужды армии и соотечественников больше средств, чем все остальные владельцы крупного бизнеса вместе взятые.
Далее по теме
Как говорится в материале, Ахметов развивает семь направлений помощи:
- гуманитарный (пища, лекарства, одежда, эвакуация и архив свидетельств украинцев о войне);
- поддержка ВСУ и ТРО;
- помощь переселенцам в городах присутствия бизнеса SCM;
- бесплатная электроэнергия для медиков и военных;
- доставка гуманитарки из Европы;
- шелтер на домашнем стадионе "Шахтера" и благотворительное турне команды;
- софинансирование иновещания FreeДом.
"Цель проекта – не пиарить представителей крупного бизнеса, а показать их пример и вдохновить всех украинцев в поддержку страны", – отметили авторы исследования.
Гуманитарная помощь
Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM организовали гуманитарную помощь населению лекарством, продуктами питания, помогают в эвакуации и обустройстве приютов.
В городах присутствия SCM развертываются центры поддержки и рабочие места для переселенцев, предоставляется топливо, материалы и любая доступная помощь коммунальным службам. "Укрзализныци" предоставляется уголь для эвакуационных поездов.
ДТЭК Ахметова также бесплатно поставляет электричество медикам, пекарям, военным в Донецкой и Днепропетровской областях.
Бизнес Рината Ахметова в координации с его Фондом организовали гуманитарный проект "Спасаем жизнь" для закупки, доставки и передачи гуманитарных грузов из Европы для незащищенных слоев населения в украинских городах.
Ранее мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова направил в Краматорскую больницу 37 тысяч единиц медикаментов. Город расположен всего в 40 километрах от активных боевых действий и как никогда нуждается в помощи.