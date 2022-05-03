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Ахметов передав ЗСУ і на гуманітарні програми $72 млн, – Forbes

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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3 травня, 14:38
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Бізнесмен Рінат Ахметов від початку війни передав на підтримку Збройних сил України і на гуманітарні програми 72 млн доларів
Рінат Ахметов допомагає українцям під час війни
Рінат Ахметов допомагає українцям під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні, "Сегодня"

Бізнесмен Рінат Ахметов від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації передав ЗСУ і українцям, що постраждали від бойових дій 72 млн доларів.

Про це свідчать підрахунки українського Forbes.

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Допомогу отримали 2,1 млн українців

"Ахметов об'єднав ресурси й можливості бізнесів SCM, свого фонду і клубу "Шахтар", щоб допомагати українцям. Дуже багатьом українцям – за підрахунками пресслужби SCM, допомогу отримали 2,1 млн людей, або кожний 20-й українець", – йдеться в статті.

У результаті підрахунків Forbes, Ахметов віддав на потреби армії та співвітчизників більше коштів, ніж всі решта власників великого бізнесу разом взятих.

Як ідеться в матеріалі, Ахметов розвиває сім напрямків допомоги:

  • гуманітарний (їжа, ліки, одяг, евакуація та архів свідчень українців про війну);
  • підтримка ЗСУ і ТРО;
  • допомога переселенцям у містах присутності бізнесу SCM;
  • безкоштовна електроенергія для медиків та військових;
  • доставка гуманітарки з Європи;
  • шелтер на домашньому стадіоні "Шахтаря" та благодійне турне команди;
  • співфінансування іномовлення FreeДом.

"Мета проєкту – не піарити представників великого бізнесу, а показати їхній приклад і надихнути всіх українців на підтримку країни", – зауважили автори дослідження.

Гуманітарна допомога

Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM організували гуманітарну допомогу населенню ліками, продуктами харчування, допомагають в евакуації та облаштуванні притулків.

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У містах присутності бізнесів SCM розгортаються центри підтримки та робочі місця для переселенців, надається паливо, матеріали та будь-яка доступна допомога комунальним службам. "Укрзалізниці" надається вугілля для евакуаційних поїздів.

ДТЕК Ахметова також безкоштовно постачає електрику медикам, пекарям, військовим у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Бізнеси Ріната Ахметова в координації з його Фондом організували гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" для закупівлі, доставки та передачі гуманітарних вантажів із Європи для незахищених верств населення в українських містах.

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Раніше ми повідомляли, що Фонд Ріната Ахметова направив до Краматорської лікарні 37 тисяч одиниць медикаментів. Місто розташоване всього за 40 кілометрів від активних бойових дій і як ніколи потребує допомоги.

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