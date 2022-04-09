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Остановить Путина? Как нефть и газ могут положить конец убийствам в Украине

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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9 апреля, 17:22
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Рассказываем, как покупка и продажа российских энергоресурсов может повлиять на ход войны РФ против Украины
Нефть и газ могут повлиять на то, будет ли РФ продолжать войну против Украины
Нефть и газ могут повлиять на то, будет ли РФ продолжать войну против Украины / Фото: Getty Images, kremlin.ru, Коллаж: Сегодня

Западные компании должны прекратить платить России за нефть и газ, поскольку покупая российские энергоресурсы, они фактически финансируют войну в Украине и становятся соучастниками преступлений против человечества.

Об этом в своей колонке написал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Выход – перестать платить Путину за нефть и газ

"Единственный путь остановить убийства – перестать платить Путину за нефть и газ. Лишить его денег на ракеты, бомбы и артиллерийские снаряды. Но, к сожалению, не все западные компании осознают степень своего соучастия в преступлениях против человечества", – отметил Сахарук.

Он добавил, что, по оценкам Bloomberg, в 2022 году Россия получит от продажи нефти и газа 321 млрд долларов США. И это позволит Путину продолжать войну против Украины.

Для того чтобы убедить западные корпорации прекратить финансирование войны, ДТЭК вместе с Укрэнерго и Нафтогазом создали проект Stop Bloody Energy, в рамках которого была собрана информация о компаниях, продолжающих сотрудничество с Россией в энергетическом секторе.

"Каждый сознательный гражданин может увидеть кто, несмотря на абсолютное большинство мира, остается на стороне Путина, на стороне убийств и на стороне зла. Путина нужно остановить. Эту войну нужно остановить. Сделать это можно только совместно", – добавил Сахарук.

Как Украине быстро и успешно интегрироваться в ЕС

Бизнес должен подтвердить европейский вектор развития страны и сделать все возможное для быстрой и успешной интеграции украинской экономики в единое европейское пространство.

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Директор по связям с общественностью и коммуникаций SCM Наталья Емченко заявила, что одним из элементов и признаков победы будет интеграция Украины в Европейский Союз.

"Это означает, что украинская экономика должна трансформироваться, принять и провести в себе реформы. А украинский бизнес должен подтвердить, что поддерживает интеграцию украинских рынков с европейскими", – сообщила Емченко.

Она подчеркнула, что компания SCM как крупнейший национальный инвестор и его владелец Ринат Ахметов как крупнейший национальный инвестор однозначно подтверждает и поддерживает европейский вектор развития Украины.

"Мы готовы конкурировать на европейских рынках. Мы это уже делаем. Мы совершенно точно готовы менять себя, инвестировать в наши предприятия и т.д., продолжать инвестировать для того, чтобы соответствовать европейским правилам и стандартам", – отметила Емченко.

Она также добавила, что компания совершенно точно готова поддерживать в Украине необходимые реформы.

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Мы уже писали, какова роль крупного бизнеса во время войны в Украине, и какие предприятия присоединились к борьбе с российским агрессором.

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