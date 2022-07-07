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"Нам просто выкручивают руки": что может полностью парализовать ферросплавную отрасль

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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7 июля, 17:15
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Рассказываем, что может окончательно подкосить и сковать работу предприятий ферросплавной отрасли
Феросплавная отрасль страдает от проблем с логистикой
Феросплавная отрасль страдает от проблем с логистикой / Фото: Коллаж: Сегодня, gmk.center

На данный момент предприятия ферросплавной отрасли работают всего на 20% мощности, ведь из-за войны они потеряли сырьевые базы, а логистика значительно усложнилась.

Об этом заявил руководитель Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев на пресс-конференции.

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По его словам, иногда грузы направляются к заказчикам в 10 раз дольше. Окончательно подкосит отрасль повышения "Укрзализныцей" тарифов на 70%.

"Предприятия ферросплавной отрасли работают сейчас на 20% мощности. Часть сырьевой базы осталась на оккупированных территориях и линии разграничения боевых действий", – пояснил Кудрявцев.

Он напомнил, что основная продукция предприятий – это ферросплавы, грузы 3-го тарифного плана. То есть их перевозка "Укрзализныцей" требует охраны, которая оплачивается почасово, что невозможно – учитывая, что время доставки грузов выросло в разы.

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Кудрявцев подчеркнул, что перевозка ферросплавов для "Укрзализныци" рентабельна при нынешних тарифах.

"То есть нам просто выкручивают руки. И с этим что-то нужно делать", – резюмировал он.

Ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" повысила тарифы на перевозку грузов всех классов – на 70%. Против этого решения выступила Европейская бизнес-ассоциация. Там подчеркнули, что компания-государственный монополист не может перекладывать на бизнес все свои проблемы, ведь он тоже пострадал от войны.

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Напомним, на днях в Арселор Митал Кривой Рог сообщили о сокращении производства и снижении на треть зарплат работников. Причина – проблемы с логистикой, которые делают невозможным работу предприятия в нормальном режиме.

Накануне компания "Метинвест" также сообщила об остановке своих ГОКов и сокращение производства на заводе Каметсталь по тем же причинам.

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