440 тис. родин знову зі світлом – енергетики заживили міста й села на сході України

Енергетики продовжують ремонтувати електромережі в Донецькій області / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За тиждень з 6 по 12 червня енергетики ДТЕК повернули світло 440 тис. родин у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, домівки споживачів були знеструмлені через обстріли з боку Росії.

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Монтери щодня ремонтують мережі, попри активні бойові дії в області. За сім днів вдалося заживити 263 населених пункти в Донецькій області. Інколи працюють на тих самих об’єктах, які повторно пошкоджують внаслідок ворожих обстрілів.

Масштабне знеструмлення

За інформацією ДТЕК, 11 червня під час чергового "прильоту" постраждало обладнання національної енергетичної компанії "Укренерго". У зв’язку з цим, без світла опинилися майже 300 тис. українців на півночі Донеччини – в Краматорському та Бахмутському районах.

Енергетики об’єднали зусилля та зажили по тимчасовій схемі згадані території на час ремонту основної лінії.

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Окрім цього, ворожі обстріли спричинили пошкодження мереж у Криворізькому районі Дніпропетровської області. За тиждень аварійні бригади ДТЕК там повернули світло у 4 населені пункти для майже 600 родин.

Співробітники компанії працюють без перерви уже 109 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання для українців. До ремонтів приступають після отримання дозволів від Збройних сил України.

Чому Україна є важливою для Європи

Україна може допомогти Європі відмовитись від російських енергоресурсів завдяки експорту своєї електроенергії до країн ЄС. У цьому переконаний гендиректор ДТЕК Максим Тімченко.

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За його словами, понад 100 днів українці забезпечують стабільну роботу на енергетичному фронті. Країна також може експортувати електроенергію та підсилювати енергобезпеку Євросоюзу.

"Я переконаний, що роль України в енергетичній безпеці є вагомою, і Україна здатна допомогти в процесі дерусифікації енергетичного сектору Європи", – сказав він.

Максим Тімченко додав, що ми займаємо важливе місце і як гравець у ланцюжках постачання та здатні локалізувати продовольче виробництво для ЄС. Такі економічні вигоди створюють фундамент для політичних рішень у Європі.

Раніше ми розповідали, в яких регіонах енергетики відновили світло у травні та писали, як об'єкти критичної інфраструктури з початку війни забезпечують світлом.