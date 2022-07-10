Агресору буде непереливки: ще одна країна відмовиться від російського газу

Про намір відмовитися від газу агресора заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Франція готується до припинення поставок російського газу.

Про такий намір заявив 10 липня міністр фінансів країни Брюно Ле Мер, повідомляє Reuters.

Він назвав це "найімовірнішим сценарієм".

"Давайте готуватися до припинення постачання російського газу. Сьогодні це найімовірніший сценарій", – заявив Ле Мер на діловій та економічній конференції у Франції.

Зауважимо, наразі ж близько 17% поставок газу надходить з Росії, Франція так чи інакше менше залежить від російського газу, ніж деякі її сусіди, але уряд вже готує плани на випадок непередбачених обставин.

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Німеччина в паніці

Німеччина боїться, що країна-терорист може повністю припинити постачання газу по трубопроводу "Північний потік", чим поставить під загрозу всю Європу.

За словами глави Федерального мережевого агентства Німеччини Клауса Мюллера, тимчасове припинення роботи "Північного потоку" через "технічні причини" не переконує німців, і сама ситуація виглядає дуже напружено.