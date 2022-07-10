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Агресору буде непереливки: ще одна країна відмовиться від російського газу

Уляна Лебич
10 липня, 16:32
Міністр фінансів країни назвав це найімовірнішим сценарієм

Про намір відмовитися від газу агресора заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Франція готується до припинення поставок російського газу.

Про такий намір заявив 10 липня міністр фінансів країни Брюно Ле Мер, повідомляє Reuters.

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Він назвав це "найімовірнішим сценарієм".