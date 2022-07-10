Головна Industry Енергетика Агресору буде непереливки: ще одна країна відмовиться від російського газу Уляна Лебич 10 липня, 16:32 Міністр фінансів країни назвав це найімовірнішим сценарієм Про намір відмовитися від газу агресора заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні Франція готується до припинення поставок російського газу. Про такий намір заявив 10 липня міністр фінансів країни Брюно Ле Мер, повідомляє Reuters. Реклама Він назвав це "найімовірнішим сценарієм".