О намерении отказаться от газа агрессора заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мер / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Франция готовится к прекращение поставок российского газа.

О таком намерении заявил 10 июля министр финансов страны Брюно Ле Мер, сообщает Reuters.

Он назвал это "вероятнейшим сценарием".

"Давайте готовиться к прекращению поставок российского газа. Сегодня это самый вероятный сценарий", – заявил Ле Мер на деловой и экономической конференции во Франции.

Заметим, сейчас близко 17% поставок газа поступает из России, и Франция так или иначе меньше зависит от российского газа, чем некоторые ее соседи, но правительство уже готовит планы на случай непредвиденных обстоятельств.

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Германия в панике

Германия боится, что страна-террорист может полностью прекратить поставки газа по трубопроводу "Северный поток", чем поставит под угрозу всю Европу.

По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, временное прекращение работы "Северного потока" по "техническим причинам" не убеждает немцев, и сама ситуация выглядит очень напряженно.

"В течение десятилетий, какими бы плохими ни были отношения, Россия придерживалась существующих договоров. Сейчас Россия сократила поставки по важнейшей газовой ветке – "Северному потоку" – в Германию и Европу на 60% . Технические причины, приведенные для этого, нас не убеждают", – заявил Мюллер. Реклама Как говорит Мюллер, Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме четко дал понять, что энергетика играет "по российским правилам", и это техническое обслуживание может превратиться "в более продолжительное политическое обслуживание".