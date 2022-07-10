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Агрессору не поздоровится: еще одна страна откажется от российского газа

Ульяна Лебич
10 июля, 16:32
Министр финансов страны назвал это наиболее вероятным сценарием

О намерении отказаться от газа агрессора заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мер / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Франция готовится к прекращение поставок российского газа.

О таком намерении заявил 10 июля министр финансов страны Брюно Ле Мер, сообщает Reuters.

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Он назвал это "вероятнейшим сценарием".