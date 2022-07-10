Главная Industry Энергетика Агрессору не поздоровится: еще одна страна откажется от российского газа Ульяна Лебич 10 июля, 16:32 Министр финансов страны назвал это наиболее вероятным сценарием О намерении отказаться от газа агрессора заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мер / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня Франция готовится к прекращение поставок российского газа. О таком намерении заявил 10 июля министр финансов страны Брюно Ле Мер, сообщает Reuters. Реклама Он назвал это "вероятнейшим сценарием".