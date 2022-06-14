Завдяки зусиллям ЗСУ: енергетики повернули світло в 22 міста й села Донецької області

Енергетики відновлюють мережі на Донеччині / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики ДТЕК, завдяки зусиллям Збройних сил України, змогли здійснити ремонти зруйнованих російськими окупантами електромереж.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, світло повернули клієнтам у 22 населених пунктах Донецької області.

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Забезпечені електропостачанням споживачі на Торецькому та Бахмутському напрямках. Роботи вдалося здійснити у Краматорському та Покровському районах.

Обстановка з ворожими обстрілами на сході складна, але співробітники ДТЕК продовжують ремонти. Електропостачання відновили для 22 тис. родин в області.

Без світла все ще залишається 341 місто й село Донецької області. Найскладніша ситуація на напрямках:

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Слов’янський;

Авдіївський;

Мар’їнський;

Торецький;

Бахмутський.

"Енергетики не можуть провести роботи через активні бойові дії та регулярні обстріли", – пояснили в компанії.

Щоразу ремонтні бригади чекають, поки відпрацюють Збройні сили України та дадуть дозвіл на початок робіт. Одразу після цього оперативно відновлюють живлення.

Україна важлива для Європи

Україна може допомогти Європі відмовитись від російських енергоресурсів завдяки експорту своєї електроенергії до країн ЄС. У цьому переконаний гендиректор ДТЕК Максим Тімченко.

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За його словами, понад 100 днів українці забезпечують стабільну роботу на енергетичному фронті. Країна також може експортувати електроенергію та підсилювати енергобезпеку Євросоюзу.

"Я переконаний, що роль України в енергетичній безпеці вагома, і Україна здатна допомогти в процесі дерусифікації енергетичного сектору Європи", – сказав він.

Максим Тімченко додав, що ми займаємо важливе місце і як гравець у ланцюжках постачання та здатні локалізувати продовольче виробництво для ЄС. Такі економічні вигоди створюють фундамент для політичних рішень у Європі.

Раніше ми розповідали, в яких регіонах енергетики відновили світло у травні та писали, як об'єкти критичної інфраструктури з початку війни забезпечують світлом.