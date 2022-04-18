Лікарні, заводи й житло – енергетики відновлюють електропостачання у Київській області

На звільнених від окупантів територіях ремонтують лінії електропередач / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Від 11 по 17 квітня енергетики ДТЕК відновили електропостачання до 228 міст і сіл у Київській та Донецькій областях.

Як повідомили на сайті компанії, світлом знову забезпечені 148 тисяч родин.

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Зокрема, у Київській області електроенергію повернули в понад 100 тис. будинків зі 156 населених пунктів. Струм подають і до важливих споруд:

лікарень в Броварах та Ірпені;

водоканалів у Бучі, Броварах та Іванковому;

хлібозаводу й цегляного заводу в Іванковому;

пожежної частини в Бучі;

газорозподільного пункту в селі Плоске.

У місто Бровари поцілили ракети окупантів, внаслідок чого місто було знеструмленим. Енергетики знову забезпечили світлом 26 тис. сімей.

Роботи тривають

Станом на 18 квітня ремонтні бригади ДТЕК продовжуть роботи з відновлення електропостачання у 35 містах і селах Київської області. Це території, звільнені Збройними силами України від російських загарбників.

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Місцевим аварійним командам допомагають енергетики з Києва, Одеської та Дніпропетровської областей. Повернути світло в Київську область повністю планують до 1 червня.

Окрім цього, тривають ремонтні роботи в Донецькій області. Працівникам компанії ДТЕК вдалося частково повернути електрику до 72 сіл та містечок. Мовиться про понад 24 тис. будинків.

Електропостачання в умовах війни

Українські енергетики забезпечили надійне електропостачання в опалювальний сезон, попри воєнний стан та російське вторгнення. Все вдалося завдяки вчасному ремонту на ТЕС та посиленню видобутку вугілля.

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Упродовж 2021 року шахтарі ДТЕК Енерго видобули 16,8 млн тонн вугілля марки "Г". Від початку 2022 року видобуток та запаси палива зберігаються на достатньому рівні для надійної роботи ТЕС.

Перед початком ескалації українська енергосистема почала тестування в ізольованому режимі, щоб довести, що вона здатна у майбутньому бути частиною об'єднаної енергосистеми ЄС. Ситуація змінилась, але енергосистема України вистояла і синхронізувалася з європейською ENTSO-E.

Зараз енергетики продають українську енергію в країни Європи, щоб залучити додаткові гроші на відновлення інфраструктури, виплату зарплат і підготовку до опалювального сезону.

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