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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Наводят порядок после оккупантов: как энергетики возвращают свет жителям Киевской области

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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14 апреля, 18:21
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Аварийные бригады продолжают возобновлять электроснабжение в окрестностях Киева
ДТЭК продолжает восстанавливать разрушенную Россией инфраструктуру
ДТЭК продолжает восстанавливать разрушенную Россией инфраструктуру / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В Киевской области, земли которой освободили от российских оккупантов, энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти 40 тыс. семьям.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

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"Работы продолжаются каждый день. И, как только это возможно, электроснабжение возобновляется в населенных пунктах. Всего за этот период удалось вернуть свет более 38 тысяч домам в Киевской области", – рассказал он.

По словам Гелюха, в настоящее время поврежденными остаются более 1 600 километров электросетей, а восстановление электроснабжения возможно только на тех территориях области, которые обезврежены от вражеских мин.

Что касается жителей Ирпеня, то свет в городке появится после того, как ДТЭК возобновит электроснабжение в крупных электросетях.

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Напомним, ДТЭК возобновил электроснабжение объектов критической инфраструктуры Ирпеня – водоканала, заведений здравоохранения и пожарной части.

Совместная работа с одной целью

Над возобновлением электроснабжения вокруг столицы работают все операторы системы распределения ДТЭК Сети. Киевским энергетикам помогают коллеги из Одесской и Днепропетровской областей.

Сначала территории разминируют работники спецслужб, а затем к работе приступают ремонтные бригады. В первую очередь восстанавливают высоковольтные линии, от которых зависят целые села и города. Далее ремонтируют распределительные сети, отвечающие за свет в отдельных домах.

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В настоящее время обесточен 231 населенный пункт в Киевской области. В течение 14 апреля энергетики намерены возобновить электроснабжение 40 селам в Броварском, Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах.

Ранее в Минэнерго объяснили, почему экспорт электроэнергии в страны ЕС важный для Украины.

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