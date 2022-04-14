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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Наводять лад після окупантів: як енергетики повертають світло жителям Київщини

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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14 квітня, 18:21
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Аварійні бригади продовжують відновлювати електропостачання на околицях Києва
ДТЕК продовжує відновлювати зруйновану Росією інфраструктуру
ДТЕК продовжує відновлювати зруйновану Росією інфраструктуру / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

У Київській області, землі якої звільнили від російських окупантів, енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 40 тис. родинам.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх.

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"Роботи тривають щодня. І, як тільки це можливо, електропостачання поновлюється у населених пунктах. Загалом за цей період вдалося повернути світло більше 38 тисяч домівкам у Київській області", – розповів він.

За словами Гелюха, наразі пошкодженими залишаються понад 1 600 кілометрів електромереж, а відновлення електропостачання можливе лише на тих територіях області, які знешкоджені від ворожих мін.

Щодо жителів Ірпеня, то світло у містечку з'явиться після того, як ДТЕК відновить електропостачання у великих електромережах.

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Нагадаємо, ДТЕК відновив електропостачання об'єктів критичної інфраструктури Ірпеня – водоканалу, закладів охорони здоров'я і пожежної частини.

Спільна робота з однією метою

Над відновленням електропостачання довкола столиці працюють усі оператори системи розподілу ДТЕК Мережі. Київським енергетикам допомагають колеги з Одеської та Дніпропетровської областей.

Спершу території розміновують працівники спецслужб, а тоді до роботи приступають ремонтні бригади. Насамперед відновлюють високовольтні лінії, від яких залежать цілі села та міста. Далі ремонтують розподільні мережі, які відповідають за світло в окремих будинках.

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Наразі знеструмлено 231 населений пункт у Київській області. Упродовж 14 квітня енергетики мають намір відновити електропостачання до 40 сіл у Броварському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах.

Раніше в Міненерго пояснили, чому експорт електроенергії в країни ЄС важливий для України.

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