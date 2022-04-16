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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

В умовах війни: завдяки чому українці забезпечені електроенергією

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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16 квітня, 12:03
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В опалювальний сезон, навіть під час війни українці були забезпечені надійним електропостачанням
ДТЕК працюють над відновленням світла
ДТЕК працюють над відновленням світла / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

В умовах війни українські енергетики забезпечили надійне електропостачання в опалювальний сезон.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

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Так, все це завдяки тому, що в компанії провели ремонт на ТЕС, спрямувавши на це понад 2,6 млн грн, і посилили зусилля з видобутку вугілля. В компанії підкреслили, що в 2021 році шахтарі ДТЕК Енерго видобули 16,8 млн тонн вугілля марки "Г", а з початку цього року видобуток та запаси палива зберігаються на достатньому рівні для надійної роботи ТЕС.

Однак після нападу РФ на Україну (у перші її тижні), як зазначив директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв, компанії довелося перебудувати логістику вугільної продукції для нормальної роботи окремих ТЕС.

"Не дивлячись на усе це, енергетикам та усім гравцям ринку вдалося синхронізувати зусилля, утримати систему збалансованою та надійно пройти опалювальний сезон. Тож починаємо готуватися до наступного", — підсумував він.

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"Укрзалізниця" отримала тонни вугілля

"Укзалізниця" отримала 69 тон вугілля від вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго.

"Це паливо необхідне для побутових потреб потягів, які щодня евакуюють українців з небезпечних регіонів", – повідомили в ДТЕК.

Це вже п’ята партія вугілля для залізничників. Загалом підприємства ДТЕК Енерго передали "Укрзалізниці" для цих потреб 345 тонн.

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Ще майже 100 тонн компанія надала для потреб громад і соціальних об’єктів.

Раніше ми розповідали, як українські енергетики повертають світло у звільнені від окупантів міста Київської області, і писали, чому для України важливе приєднання до енергосистеми ЄС.

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