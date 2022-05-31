Великий програш: якими втратами для РФ обернеться новий пакет санкцій

Які санкції погодили проти РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шостий пакет санкцій дуже довго не могли узгодити в ЄС через питання нафтового ембарго. Одна з країн, яка виступає проти повної заборони на російський ресурс, – Угорщина. Однак рішення таки прийняли, і в ньому є заборона на нафту агресора, хоч і з певним нюансом.

"Сьогодні" з посиланням на Bloomberg, розповідає, які інші важливі рішення ухвалили в Євросоюзі, і чим це обернеться для Росії.

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Що входить у шостий пакет санкцій

Отже, санкції проти РФ, про які домовилися лідери ЄС, такі:

від міжнародної платіжної системи SWIFT відключать ще три російські банки , зокрема і найбільшого кредитора Росії Сбербанк;

, зокрема і найбільшого кредитора Росії Сбербанк; російським компаніям заборонять надавати консультаційні послуги, а також вони не зможуть торгувати низкою хімічних речовин;

надавати консультаційні послуги, а також вони не зможуть торгувати низкою хімічних речовин; обмеження введуть і для Аліни Кабаєвої , колишньої олімпійської гімнастки, яка, як зазначено в документі ЄС, "тісно пов'язана" з Путіним;

, колишньої олімпійської гімнастки, яка, як зазначено в документі ЄС, "тісно пов'язана" з Путіним; санкції є і проти патріарха Кирила , який очолює РПЦ та активно підтримує Путіна й війну проти України (як зазначають у Bloomberg, Угорщина, була проти цього пункту);

, який очолює РПЦ та активно підтримує Путіна й війну проти України (як зазначають у Bloomberg, Угорщина, була проти цього пункту); обмеження накладуть на десятки військовослужбовців , зокрема й на осіб, яких визнали винними у воєнних злочинах у Бучі ;

, зокрема й на осіб, яких визнали ; з обмеженнями зіткнуться і компанії, що постачають обладнання, матеріали та послуги для російських збройних сил.

Джерела видання повідомляють, що з пакету була виключена заборона росіянам купувати нерухомість у ЄС. Однак важливо, що все ж таки діятиме часткова заборона на російську нафту. Що тепер країни ЄС не зможуть купувати в РФ?

Через нафту російська воєнна машина втратить фінансування

Отже, санкції забороняють купувати сиру нафту і нафтопродукти з Росії, що доставляються до країн ЄС морем. Але поки що обмежень не буде на закупівлю трубопровідної нафти.

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Вони набудуть чинності впродовж такого часу: шість місяців від початку дії санкцій на сиру нафту та вісім місяців на нафтопродукти.

"За підрахунками Bloomberg, поставки морським транспортом становлять близько двох третин російського імпорту нафти, і коли цей захід буде введений в дію, за підрахунками Bloomberg, це коштуватиме Путіну до 10 мільярдів доларів на рік", – йдеться у повідомленні.

Причина таких втрат для агресора у тому, що РФ змушена буде продавати нафту зі знижкою в Азію, і це значно дешевше, ніж ціна на ф'ючерси на Brent.

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За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, така заборона дійсно охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії і "скорочує величезне джерело фінансування її воєнної машини". Він також зазначив, що цей пакет – це максимальний тиск на Росію, щоб вона припинила агресію проти України.

Щодо Угорщини, яка тривалий час блокувала ембарго і вимагала гарантій, вона таки їх отримала. За даними Bloomberg, лідери ЄС пообіцяли, що якщо трубопроводи буде зруйновано, вона отримає заміну.

Також нафту постачатимуть до Центральної Європи нафтопроводом "Дружба". Зазначається, що це триватиме доти, доки не знайдуть рішення, що задовольнить енергетичні потреби Угорщини та інших країн без виходу до моря.

У Bloomberg зазначають, що офіційні особи та дипломати ще мають узгодити технічні деталі, а санкції мають бути офіційно прийняті всіма 27 країнами.

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