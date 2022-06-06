Ціни на Brent та WTI знову повзуть вгору: хто розбурхав ринок нафти

Що відбувається зі світовими цінами на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 6 червня, ціни на нафту еталонних марок знову зросли. На подорожчання чорного золота вплинула Саудівська Аравія.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, нафта марки Brent подорожчала на 0,8%, до $120,63 дол. за барель. Ціна цієї еталонної марки стала більшою на 1,8% порівняно з 3 червня.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) теж додали в ціні на 0,8%, до 119,80 дол. за барель. Раніше вартість цієї марки нафти досягла тримісячного максимуму в 120,99 дол. З 3 червня ціна стала більшою на 1,7%.

Зазначається, що зростання цін почалося після того, як Саудівська Аравія вирішила підвищити вартість сиру нафти в липні. Країна підвищила офіційну ціну продажу своєї флагманської нафти сорту Arab в Азії до 6,50 дол. з 4,40 дол. у червні.

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Липневі цінники досягли найвищої позначки із травня. Тоді світовий ринок відреагував стрибком цін на тлі побоювань перебоїв поставок із Росії через міжнародні санкції.

США намагаються знизити ціни на нафту

Нещодавно президент країни Джо Байден прибув до Саудівської Аравії на переговори, але візит глави Білого дому навряд чи призведе до зниження цін на нафту. Справа в тому, що президент США має мало способів, як це зробити.

Таку думку висловив міністр енергетики в адміністрації Клінтона Білл Річардсон

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"На жаль, є лише погані варіанти. І будь-які альтернативні варіанти напевно гірші, ніж просити саудівців збільшити видобуток" , – Заявив Річардсон.

Раніше "Сегодня" писали, що у російської "Татнафти" забрали всі активи в Україні, а" Нафтогаз" отримає більше контролю.