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Для евакуаційних поїздів: Укрзалізниця отримала 69 тонн вугілля

Андрій Галицький, Віталій Чайка
15 квітня, 17:39
Це вже п'ята партія вугілля, яке Укрзалізниця отримує від ДТЕК

Від початку війни підприємства ДТЕК Енерго передали "Укрзалізниці" вже 345 тонн вугілля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укзалізниця" тримала 69 тон вугілля від вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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"Це паливо необхідне для побутових потреб потягів, які щодня евакуюють українців з небезпечних регіонів", – повідомили в ДТЕК.

Це вже п’ята партія вугілля для залізничників. Загалом підприємства ДТЕК Енерго передали "Укрзалізниці" для цих потреб 345 тонн.

Ще майже 100 тонн компанія надала для потреб громад і соціальних об’єктів.

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Зазначимо, що у лютому компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала безкоштовно забезпечувати електроенергією військові і медичні заклади у трьох регіонах.

Загалом компанія забезпечила об'єкти критичної інфраструктури безкоштовно електроенергію на суму понад 70 млн грн.

УЗ відновлює курсування поїзда з Києва до Чернігова

З 16 квітня на маршруті курсуватиме один дизель-поїзд у складі двох рейкових автобусів "PESA". Поїзд розвозитиме пасажирів двічі на добу.

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Висадка та посадка здійснюватиметься на таких станціях:

  • Протасів Яр;
  • Київ-Деміївський;
  • Видубичі;
  • Дарниця;
  • Бровари;
  • Бобрик;
  • Заворичі;
  • Бобровиця;
  • Кобижча;
  • Носівка;
  • Ніжин;
  • Вертіївка;
  • Вересоч;
  • ім. Бориса Олійника;
  • Муравійка.

Раніше ми розповідали, як українські енергетики повертають світло у звільнені від окупантів міста Київської області, і писали, чому для України важливе приєднання до енергосистеми ЄС.