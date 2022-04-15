Для евакуаційних поїздів: Укрзалізниця отримала 69 тонн вугілля

Від початку війни підприємства ДТЕК Енерго передали "Укрзалізниці" вже 345 тонн вугілля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
"Укзалізниця" тримала 69 тон вугілля від вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
"Це паливо необхідне для побутових потреб потягів, які щодня евакуюють українців з небезпечних регіонів", – повідомили в ДТЕК.
Це вже п’ята партія вугілля для залізничників. Загалом підприємства ДТЕК Енерго передали "Укрзалізниці" для цих потреб 345 тонн.
Ще майже 100 тонн компанія надала для потреб громад і соціальних об’єктів.
Зазначимо, що у лютому компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала безкоштовно забезпечувати електроенергією військові і медичні заклади у трьох регіонах.
Загалом компанія забезпечила об'єкти критичної інфраструктури безкоштовно електроенергію на суму понад 70 млн грн.
УЗ відновлює курсування поїзда з Києва до Чернігова
З 16 квітня на маршруті курсуватиме один дизель-поїзд у складі двох рейкових автобусів "PESA". Поїзд розвозитиме пасажирів двічі на добу.
Висадка та посадка здійснюватиметься на таких станціях:
- Протасів Яр;
- Київ-Деміївський;
- Видубичі;
- Дарниця;
- Бровари;
- Бобрик;
- Заворичі;
- Бобровиця;
- Кобижча;
- Носівка;
- Ніжин;
- Вертіївка;
- Вересоч;
- ім. Бориса Олійника;
- Муравійка.
Раніше ми розповідали, як українські енергетики повертають світло у звільнені від окупантів міста Київської області, і писали, чому для України важливе приєднання до енергосистеми ЄС.