Донецька область знову зі світлом – у яких районах завершили роботи

У Донецькій області постійно ремонтують електромережі після обстрілів / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж 30 травня енергетики ДТЕК, попри постійні ворожі обстріли, повернули світло майже 20 тис. родин у Донецькій області.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, знову подають електроенергію до 23 населених пунктів.

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Відновили електропостачання до будинків 19,8 тис. споживачів у таких районах:

Бахмутському;

Покровському;

Краматорському.

"Найбільше відновлень – у Бахмутському районі", – зазначили в ДТЕК.

Складна ситуація

Через обстріли в Донецькій області зберігається складна ситуація. За інформацією енергетиків, без світла залишається 321 населений пункт.

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Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївській та Мар’їнський. Складно працювати і на Торецькому, Бахмутському та Великоновосілківському напрямках. Ворог постійно обстрілює територію та пошкоджує обладнання та лінії електропередач, щоб відремонтувати об’єкти, фахівці чекають на дозвіл від Збройних сил України.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 97 добу та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії", – наголосили в компанії.

Енергозабезпечення ЄС

Україна може стати найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії для своїх європейських партнерів. Як пояснив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, цього можна досягти завдяки збільшенню потужностей відновлюваної енергетики в Україні до 30 ГВт до 2030 року.

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За словами Тімченка, компанія презентувала ініціативу "30 до 2030". В ній передбачається, що за вісім років в Україні "зелена" енергетика вийде на високий рівень.

"Це зробить нас одним з найбільших постачальників "зеленої" електроенергії нашим європейським партнерам", – зауважив він.

У перспективі, Україна може стати одним з найбільших виробників "зеленого" водню. Однак для повоєнної розбудови потрібно орієнтовно 35-38 млрд євро інвестицій.

Раніше ми розповідали про ініціативу ДТЕК в Давосі на Всесвітньому економічному форумі та як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ.