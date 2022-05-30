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Постачатиме чисту енергію: як Україна може стати найбільшим експортером до ЄС

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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30 травня, 15:36
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Європейські партнери можуть отримати суттєву вигоду, якщо інвестують в українські проєкти
Україна є перспективним майданчиком для розвитку "зеленої" енергетики
Україна є перспективним майданчиком для розвитку "зеленої" енергетики / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна може стати найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії для своїх європейських партнерів.

Як пояснив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в ефірі телеканалу BBC, цього можна досягти завдяки збільшенню потужностей відновлюваної енергетики в Україні до 30 ГВт до 2030 року.

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За словами Тімченка, компанія презентувала ініціативу "30 до 2030". Вона передбачає, що за вісім років в Україні "зелена" енергетика вийде на високий рівень.

"Це зробить нас одним з найбільших постачальників "зеленої" електроенергії нашим європейським партнерам", – зауважив він.

"Чистий" водень

Гендиректор ДТЕК наголосив, що Україна в перспективі може стати одним з найбільших виробників "зеленого" водню. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі керівники найбільших енергетичних компаній світу заявили про готовність взяти участь у цьому проєкті та допомогти у будівництві нової економіки України.

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Для збільшення потужностей чистої енергетики до 30 ГВт до 2030 року необхідно орієнтовно 35-38 млрд євро інвестицій.

"Ми допоможемо Європі виправити її велику помилку, коли вона дуже сильно покладалась на російську енергетику", – зазначив Тімченко.

Звичайно, для масштабного будівництва потрібно дочекатись перемоги України у війні з РФ. Однак підготовку до реалізації проєктів слід здійснювати вже сьогодні.

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Ініціатива ДТЕК в Давосі

Нещодавно у Швейцарії відбувся Всесвітній економічний форум, де побували представники компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Українські енергетики показали міжнародним інвесторам проєкт з розвитку відновлювальних джерел енергії.

У 2022 році потужності "зеленої" енергетики в Україні налічують 9 ГВт. Проєкт "30 до 2030" передбачає зростання до 30 ГВт. Збільшення українських потужностей може допомогти Європі стати енергонезалежною від російських ресурсів.

"Ми віримо, що Україна може стати еталоном для відновлюваних технологій, впроваджуючи нові технології та бізнес-моделі", – наголосили в ДТЕК.

Звичайно, що для успішного здійснення задуманого, потрібні мільярдні інвестиції. Однак у майбутньому ці гроші цілком окупляться європейським компаніям.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ та який великий концерн вирішив вийти з РФ після потрапляння до чорного списку.

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