Ще одна компанія зі списку Stop Bloody Energy припиняє роботу в Росії

Концерн зі Швейцарії, який був у списку Stop Bloody Energy, вирішив більше не співпрацювати з окупантами

Міжнародні компанії продовжують виходити з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Швейцарський концерн Sulzer, що спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, оголосив про рішення піти з російського ринку.

Як кажуть у заяві компанії, це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін.

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Компанія працювала в Росії десятки років, але вторгнення в Україну змусило правління Sulzer переглянути ситуацію.

Концерн зі Швейцарії виробляє промислове обладнання для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей та займається сервісним обслуговуванням. Зокрема, це:

промислові насоси;

верстати.

Список Stop Bloody Energy

Упродовж 2021 року Sulzer виконав замовлень на 3,2 млрд швейцарських франків. Раніше компанію в рамках проєкту Stop Bloody Energy включили до списку корпорацій, що продовжують співпрацю з Росією, всупереч розв'язаній нею війні проти України.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак привітав рішення компанії. Він наголосив, що вже стартує процес продажу активів.

У "чорному списку" Stop Bloody Energy залишається ще 13 західних нафтосервісних компаній, які продовжують співпрацювати з Росією. Проєкт запустили компанії ДТЕК Ріната Ахметова, "Нафтогаз України" та "Укренерго" у березні 2022 року. Вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Велика Британія стає незалежною

Корпорація British Petroleum (BP) заявила про партнерство з компаніями ADNOC та Masdar з Абу-Дабі. Вони разом працюватимуть над виробництвом водню.

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Завдяки спільним проєктам з великими корпораціями з Об'єднаних Арабських Еміратів у Великій Британії розвиватиметься водневий ринок. Проєкт H2Teesside передбачає розробку двох установок на 500 МВт до 2030 року, а проєкт HyGreen Teesside – запуск виробництва зеленого водню з 2025 року на 60 МВт та з 2030 року – на 500 МВт.

Крім того, британці допомагатимуть із водневими проєктами в ОАЕ. Разом з ADNOC в Абу-Дабі зосередяться на виробництві блакитного водню, а спільно з Masdar, Abu Dhabi Waste Management Center (Tadweer) та Etihad Airways – на виробництві екологічно чистого палива від водню. Також розвиватимуть проєкти газифікації побутових відходів в ОАЕ.

Раніше "Сьогодні" писали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ та які компанії увійшли до списку тих, хто підтримує Росію у війні проти України.