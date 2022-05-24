Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Industry Компанії

Ще одна компанія зі списку Stop Bloody Energy припиняє роботу в Росії

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 травня, 14:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Концерн зі Швейцарії, який був у списку Stop Bloody Energy, вирішив більше не співпрацювати з окупантами
Міжнародні компанії продовжують виходити з РФ
Міжнародні компанії продовжують виходити з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Швейцарський концерн Sulzer, що спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, оголосив про рішення піти з російського ринку.

Як кажуть у заяві компанії, це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін.

Реклама

Компанія працювала в Росії десятки років, але вторгнення в Україну змусило правління Sulzer переглянути ситуацію.

Концерн зі Швейцарії виробляє промислове обладнання для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей та займається сервісним обслуговуванням. Зокрема, це:

  • промислові насоси;
  • верстати.

Список Stop Bloody Energy

Упродовж 2021 року Sulzer виконав замовлень на 3,2 млрд швейцарських франків. Раніше компанію в рамках проєкту Stop Bloody Energy включили до списку корпорацій, що продовжують співпрацю з Росією, всупереч розв'язаній нею війні проти України.

Реклама

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак привітав рішення компанії. Він наголосив, що вже стартує процес продажу активів.

У "чорному списку" Stop Bloody Energy залишається ще 13 західних нафтосервісних компаній, які продовжують співпрацювати з Росією. Проєкт запустили компанії ДТЕК Ріната Ахметова, "Нафтогаз України" та "Укренерго" у березні 2022 року. Вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Велика Британія стає незалежною

Корпорація British Petroleum (BP) заявила про партнерство з компаніями ADNOC та Masdar з Абу-Дабі. Вони разом працюватимуть над виробництвом водню.

Реклама

Завдяки спільним проєктам з великими корпораціями з Об'єднаних Арабських Еміратів у Великій Британії розвиватиметься водневий ринок. Проєкт H2Teesside передбачає розробку двох установок на 500 МВт до 2030 року, а проєкт HyGreen Teesside – запуск виробництва зеленого водню з 2025 року на 60 МВт та з 2030 року – на 500 МВт.

Крім того, британці допомагатимуть із водневими проєктами в ОАЕ. Разом з ADNOC в Абу-Дабі зосередяться на виробництві блакитного водню, а спільно з Masdar, Abu Dhabi Waste Management Center (Tadweer) та Etihad Airways – на виробництві екологічно чистого палива від водню. Також розвиватимуть проєкти газифікації побутових відходів в ОАЕ.

Раніше "Сьогодні" писали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ та які компанії увійшли до списку тих, хто підтримує Росію у війні проти України.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Енергетичне паливо
Світовий видобуток вугілля (тонн у 2021 р.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Індія Індія
793 млн
3
Індонезія Індонезія
576 млн
4
США США
528 млн
5
Росія Росія
470 млн
6
Австралія Австралія
429 млн
7
ЄС ЄС
329 млн
Майбутнє ринку вугілля
Посібники агресора
Хто допомагає РФ продавати нафту?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти