ДТЕК ліквідував наслідки ракетних обстрілів електромереж на Одещині

В Одеській області відновили електропостачання / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова ліквідували наслідки ракетних обстрілів по електромережам в Одеській області.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телеефіру.

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"Що стосується територій, де менша інтенсивність бойових дій – це Одеса, де теж працюють енергетики нашої компанії, то тут ми заживили знеструмлену на тому тижні частину області. Це 7 тисяч споживачів. Вони вчора отримали світло. Дякую енергетикам, які все це полагодили", – сказав він.

Сахарук додав, що через активні бойові дії на Донеччині зберігається складна ситуація і пошкодження навіть доходять до таких міст як Добропілля, Бахмут, Краматорськ, де раніше електропостачання було відносно стабільним.

Він підкреслив, що наразі без світла залишаються більше 200 населених пунктів Донецької області.

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Також Сахарук додав, що роботи з повернення світла на Київщині знаходяться на фінальній стадії, за останній тиждень світло повернули ще у 6 тис. будинків.

"День-два, я думаю, і ми завершимо відновлення. І в принципі, Київська область вже далі буде працювати лише над тим, щоб підіймати надійність", – підсумував він.

Раніше ми розповідали, що з початку війни група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова передала захисникам України з власного автопарку 142 транспортних засоби, серед яких позашляховики та мікроавтобуси.

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Також ми писали, що енергетики компанії продовжують відновлюти електропостачання у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.