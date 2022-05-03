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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

ДТЕК підключила до світла ще 20 населених пунктів: у яких регіонах

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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3 травня, 14:00
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Енергетики ДТЕК Ріната Ахметова продовжують працювати над поверненням світла
Як ремонтують світло в українських містах
Як ремонтують світло в українських містах / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики повернули світло для понад 4 тис. родин у 20 населених пунктах Київської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомили у ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Енергетики продовжують повертати світло в Ірпінь, Бучу, Гостомель, Романівку, Дмитрівку, Андріївку. У Вишгородському районі частково заживили село Олізарівку. Загалом за минулу добу світло повернули для 1 543 родин. Продовжуються також роботи над точковими заявками клієнтів та відновленням постійних схем електропостачання", – повідомили в компанії.

Попри активні бойові дії на Донеччині, електромонтери протягом доби змогли відновили електроживлення 10 населених пунктів Донецької області. Це дозволило повернути світло до осель 1 933 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

"Бойові дії в регіоні тривають, через що регулярно пошкоджується енергообладнання. Наразі без світла – 243 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", – повідомили в ДТЕК.

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Артилерійські обстріли активізувались також у Дніпропетровській області. Через це були пошкоджені мережі, що живлять 9 населених пунктів Криворізького району, котрий межує з Херсонською областю. За 2 квітня енергетики повернули світло у всі 600 будинків, що лишилися без світла через обстріл.

Раніше ми розповідали про ситуацію зі світлом у регіонах, а також писали, що відбувається з електроенергією у Донецькій області.

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