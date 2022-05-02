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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

За месяц энергетики возобновили свет для более 500 тыс. семей – ремонты продолжаются

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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2 мая, 16:26
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Энергетики ДТЭК Рината Ахметова за апрель месяц вернули свет для полумиллиона семей
Свет постепенно возвращают в города и села Украины
Свет постепенно возвращают в города и села Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

В течение апреля энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более полумиллиона семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов. Свет вернули людям в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

О том, какая сейчас ситуация в этих регионах, сообщают в пресс-службе ДТЭК.

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Работы по возобновлению электроснабжения продолжаются

"За апрель электромонтеры ДТЭК вернули свет более 522 тысячам семей, которые остались без электроснабжения в результате обстрелов в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях", – говорится в сообщении компании.

В частности, энергетики возобновили электроснабжение для 226 тысяч семей в Киевской области. Свет теперь есть в семьях Броварского района и большей части Вышгородского района. За следующий месяц планируют вернуть свет всем жителям Киевской области.

"В настоящее время все усилия энергетиков направлены на то, чтобы вернуть свет всем жителям Киевщины до 1 июня. Все энергетики ДТЭК Сети объединились – восстанавливать сети Киевщины помогают 13 ремонтных бригад из Одесской области, 4 – из Днепропетровской и 8 бригад из Киева" , – отмечают в компании.

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В Бучанском и Вышгородском районах продолжаются работы по восстановлению сетей, а в Броварском специалисты работают над точечными заявками клиентов.

В Донецкой области за последний месяц электромонтеры ДТЭК вернули свет для 261 тысячи жителей в 329 населенных пунктах.

Какая ситуация со светом в Донецкой области

В Донецкой области за сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 9403 семьи в 17 населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов.

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Из-за обстрелов российских оккупантов без света остаются 240 населенных пунктов в Донецкой области.

"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марианское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – отметили в ДТЭК.

Раньше мы писали, в каких регионах Украины возобновили работу интернета, и рассказывали, как украинская энергосистема поможет странам ЕС.

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