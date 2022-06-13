Енергетики відновлюють світло в Донецькій області – чому це так важливо

ДТЕК відновлює світло у Донецькій області / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Через пошкодження газопроводів у Донецькій області електроенергія залишилась єдиним джерелом енергії, і фахівці докладають максимальних зусиль для відновлення електропостачання.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час національного телемарафону.

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"На жаль, електроенергія зараз – майже єдине джерело енергії в Донецькій області. Тому що в більшості міст немає газу. Тому електроенергія критично необхідна для того, щоб люди якось виживали протягом цього часу. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити світло і дати людям можливість зарядити мобільні телефони, приготувати їжу" – сказав Сахарук.

За його словами, за минулий тиждень енергетики ДТЕК відновили електропостачання у 80 населених пунктів для майже 77 тисяч споживачів у Донецькій області.

Окрім цього, посадовець підкреслив, що наразі в Донецькій області без світла залишилося близько 360 тисяч споживачів у 260 населених пунктах.

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Україна може забезпечити ЄС зеленою електроенергією

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що наша держава за допомогою атомних електростанцій і об'єктів поновної енергетики може забезпечити Європейський Союз чистою електроенергією для процесу енергетичного переходу та декарбонізації.

7 червня ЄС дозволив Україні почати експорт цього ресурсу. Стартує "Укренерго" з потужності 100 МВт, яка буде поступово збільшуватись.

"Сьогодні" писали, що Володимир Зеленський закликав інвестувати у розвиток зеленої енергетики в Україні, і розповідали, скільки коштів наша країна хоче залучити для цього.