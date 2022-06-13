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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Експорт "зеленої" енергії: як Україна допоможе ЄС в декарбонізації

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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13 червня, 13:11
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Розповідаємо, як українські АЕС і ВДЕ зможуть забезпечити ЄС чистою енергією
Україна забезпечить Євросоюз чистою енергією
Україна забезпечить Євросоюз чистою енергією / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно в Україні знайшли ще одну можливість видобувати "зелений" водень. Тим часом наша держава за допомогою атомних електростанцій і об'єктів відновлюваної енергетики може забезпечити Європейський Союз чистою електроенергією для процесу енергетичного переходу та декарбонізації.

Про це під час брифінгу іноземним ЗМІ повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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Сторони погодили початок експорту

"Загальний макроекономічний ефект від синхронізації позитивний як для України, так і для ЄС. Українські ВДЕ та АЕС здатні забезпечити чисті джерела енергії в ЄС для процесу енергетичного переходу та декарбонізації", – сказав очільник ДТЕК.

7 червня оператори транспортних мереж Європи позитивно відповіли на запит "Укренерго" щодо початку експортних операцій. Так, експорт починається з потужності 100 МВт. Вона буде поступово збільшуватися за умови збереження динамічної стабільності європейської енергосистеми (збереження необхідної частоти 50 Гц).

"Нинішня експортна потужність енергосистеми України буде близькою до тієї, що була "до" синхронізації – близько 1 ГВт. Подальша інтеграція мережі з ENTSO-E може забезпечити додаткові 7,7 ГВт електроенергії для ЄС", – наголосив Тімченко.

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Нагадаємо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі ДТЕК ініціював проєкт збільшення потужності "зеленої" енергетики в Україні. Як зазначив Максим Тімченко, Україна може стати найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії для своїх європейських партнерів.

Зеленський закликав інвестувати в "зелену" енергетику

Раніше ми розповідали, що у зверненні до учасників Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути довгостроковий горизонт співпраці з Україною.

"Які конкретно це можливості? Я назву пʼять: Європа, IT, агро, "зелена" енергетика та локалізація виробництва. Все це – пріоритети для мене, а отже, це може стати пріоритетами і для вас", – зазначив він.

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Також президент наголосив, що реалізацію цих проєктів можна почати вже зараз.

"Сьогодні" також писали, скільки коштів наша країна хоче залучити для розвитку зеленої енергетики та які країни найсильніше наблизилися до зеленого переходу.

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