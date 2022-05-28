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Есть огромный интерес: Украина хочет привлечь 35-40 млрд евро для развития "зеленой" энергетики

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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28 мая, 17:15
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Для реализации программы нужна также поддержка от западных правительств и международных институций
Украина планирует увеличить мощности возобновляемой энергетики
Украина планирует увеличить мощности возобновляемой энергетики / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина может привлечь около 35-40 млрд евро частных инвестиций для реализации программы увеличения мощности возобновляемых источников энергии до 30 ГВт до 2030 года.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко изданию Bloomberg.

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"Когда мы говорим об этой инициативе 30 ГВт до 2030 года, речь идет не только о строительстве солнечных- и ветроэлектростанций – это также большие инвестиции в системы передачи, в системы хранения энергии. Это в том числе строительство мощностей по производству зеленого водорода. Согласно нашим оценкам, это будет стоять от 35-40 млрд евро. Но мы говорим о частном капитале", – сообщил глава ДТЭК.

Он отметил, что глобальные энергетические компании проявляют большой интерес к проекту, но для реализации программы нужна также поддержка от западных правительств и международных институций.

"Мы видим огромный интерес от глобальных международных компаний поучаствовать в этом плане и что нам надо – это политические гарантии от наших иностранных партнеров – правительств и институций. Я верю, что частный капитал готов прийти в Украину, но нужны гарантии политических рисков", – добавил Тимченко.

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Напомним, во время Всемирного экономического формула в Давосе ДТЭК презентовал программу 30 до 2030, предусматривающую увеличение мощностей возобновляемой энергетики в Украине с текущих 9 ГВт до 30 ГВт до 2030 года.

Ранее "Сегодня" писали, как Украина приобщается к международным проектам в сфере "зеленой" энергетики, и рассказывали, готова ли украинская энергосистема к увеличению экспорта электроэнергии в Европу.

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