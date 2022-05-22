Європа потребує нової системи енергобезпеки: як Україна може допомогти

Україна може стати гарантом у цій енергосистемі безпеки Європи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова на Всесвітній економічний форум (WEF) в Давосі представить свої рекомендації щодо енергетичної політики, в яких конкретно зазначено, як Україна зможе підвищити рівень європейської енергетичної безпеки.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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"Група ДТЕК переконана, що тема України також має займати магістральне місце в дискусії глобальних лідерів. Тому, займаючи активну позицію, ДТЕК ініціює публічну дискусію, що відбудеться в ці дні в Давосі на тему "Кінець російського шантажу та відродження України: нова стратегія енергетичної безпеки для Європи", – повідомили в компанії.

Зокрема мова йде про роль України в сприянні диверсифікації джерел енергії для Європи, а отже, посиленню європейської енергетичної безпеки.

Ще однією темою буде мобілізація міжнародних ресурсів та реалізація спільних ініціатив, щоб Україна стала стабільним енергетичним партнером для Європи на шляху відмови від імпорту російської нафти та газу.

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Всесвітній економічний форум пройде в Давосі 23-27 травня. Магістральною темою всього WEF 2022 є слоган "Працюючи разом, відновлюючи довіру".

Група ДТЕК переконана, що тема України також має займати важливе місце в дискусії глобальних лідерів.

Раніше ми розповідали, як компанія ДТЕК допомагає переселенцям, і писали, як відбувається відновлення Київської області після деокупації.