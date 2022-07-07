Ferrexpo скоротила виробництво на кілька мільйонів тонн – у чому причина

Компанія Ferrexpo скоротила виробництво / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Компанія Ferrexpo, основна діяльність якої займається виробництвом залізняку, скоротила виробництво до 4,8 млн т через логістичні складнощі.
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
За січень-червень через логістичні труднощі компанія скоротила виробництво на 16%, до 4,8 млн. т. Продажі компанії за цей же період впали на 21%.
Зараз компанія використовує від однієї до трьох своїх виробничих ліній з виробництва котунів, що відображає проблеми з логістикою в країні.
"Ми продовжуємо працювати і адаптувати наш бізнес в Україні в міру появи нових ризиків. Наші виробничі результати у другому кварталі 2022 року відображають рішучість наших людей, наших постачальників та наших клієнтів. Щодо доступності логістики, то вона залишається найбільшим обмеженням для нашого бізнесу нині", – сказано у релізі.
Нагадаємо, раніше Криворізький гірничо-металургійний комбінат ВАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" також заявив, що зменшує на третину зарплати працівникам і скорочує обсяги виробництва.
Окрім цього, зупинився видобуток на трьох ГЗК та зниження потужності заводу "Каметсталь", що належить групі "Метнівест", через неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, пов'язану з логістичними труднощами.
"Сьогодні" раніше писали, що в Росії зупинився найбільший завод з виробництва свинцю і розповідали, що означає закриття наших ГЗК для економіки.