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У Росії зупинився найбільший завод із виробництва свинцю

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 10:56
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Ще кілька російських підприємств, що виробляють продукцію для оборонної промисловості, також ризикують закритися
У Росії зупинив роботу завод Фрегат
У Росії зупинив роботу завод Фрегат / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії припинив роботу найбільший із виробництва вторинного свинцю завод "Фрегат". На заводі випускали майже 25% обсягу виробництва свинцю в РФ — близько 40 тис. тонн продукції на рік.

Як повідомляють російські ЗМІ, "Фрегат" зупинив свою роботу після того, як не отримав від Міністерства промисловості та торгівлі РФ ліцензії на експорт свинцю, необхідного для оборонної промисловості.

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Наголошується, що внутрішній попит на цю продукцію вкрай низький. З цієї ж причини під загрозою закриття перебувають й інші російські підприємства з виробництва свинцю.

Повідомляється також, що з початку 2022 року завод випустив близько 17,5 тис. тонн свинцю та сплавів, а ліцензія на експорт від Мінпромторгу видається з 15 травня до 15 листопада.

На "Фрегаті" запевняють, що завод відновить роботу вже за місяць. За цей час підприємство хоче вивчити ситуацію з ліцензуванням і шукати нові ринки збуту.

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Наразі в компанії працюють 227 співробітників, яким планують виплачувати 2/3 посадового окладу.

Санкції зупинили свинець

Виробництво свинцю у Росії опинилося під загрозою через міжнародні санкції за війну РФ в Україні. З цієї причини європейський ринок був закритий для виробників із країни-агресора.

Крім цього, з 10 липня 2022 року під забороною будуть постачання продукції до ЄС через набуття чинності п'ятого пакету обмежень, затвердженим Євросоюзом.

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Раніше ми розповідали, що G7 готує потужний удар по експорту російської нафти, і писали, як санкції за війну вже позначилися на росіянах.

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