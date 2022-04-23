"Газпром" напоготові: чи може Росія зупинити транзит газу через Україну

Чи може "Газпром" перешкодити транзиту газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни було пошкоджено величезну кількість інфраструктурних об'єктів, проте не постраждали структури ГТС, за якими "Газпром" транзитує газ до Європи через українську територію.

"Сьогодні" розбираються з експертом, що буде з транзитом і як до нього ставиться сам "Газпром".

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Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що транзит газу через Україну здійснюватиметься незважаючи ні на що.

"Україна як країна, що забезпечує транзит, забезпечує постачання газу та жодними методами не гальмує. Тому що у нинішній ситуації Україна не може виявитися винною з погляду здорового глузду", – розповідає експерт.

Зовсім інша річ, якщо транзит припиниться чи скоротиться за рішенням Євросоюзу, який поступово цурається російського газу.

Що може зробити Газпром?

Аналітик упевнений, що "Газпром" продовжить слухняно прокачувати газ через українську трубу, оскільки боїться втратити покупців та стати винним.

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"Газпром", який живе за рахунок продажу газу, – нині не в тому становищі, щоб маніпулювати постачанням.

У квітні акції найбільшої газової компанії РФ впали на 20% порівняно з піковими значеннями березня, що дуже поганий сигнал.

Зупинити прокачування газу саме через Україну та використати альтернативні газопроводи, наприклад "Північний потік-1", "Газпром" у стані, але навряд чи піде на цей ризик та конфлікт.

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"Він уже не може нікого лякати, постачання уже впали. Наразі нарощують постачання зрідженого газу, цим називається приватна компанія "Новатек", яка нарощує постачання", – каже Охріменко.

Це означає, що у вічного монополіста з'явився конкурент, які може потіснити "Газпром" над ринком. До того ж, "Новатек", на відміну від "Газпрому", не перебуває під західними санкціями.

Наскільки важливим є "Газпром"?

Раніше експерт розповів, що "Газпром" буквально годує путінський режим і самого Путіна.

Що б не говорили в РФ, економіка цієї країни будується насамперед на видобутку та продажу енергоносіїв, а особливо природного газу.

Газ практично монопольно в Росії видобуває "Газпром", який де-факто Путін узяв під свій контроль. Експерт вважає, що якщо компанія зазнає краху – це означатиме крах усього Кремля.

"Сьогодні" раніше писали, чому всі так чекають енергетичного ембарго від Євросоюзу, та розповідали, чому навіть повний крах економіки РФ не зупинить війну Путіна проти України.