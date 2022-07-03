Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Industry Енергетика

Німеччина в паніці? Росія може завдати непоправного удару по Європі

Уляна Лебич
3 липня, 15:08
Ситуація, на думку Німеччини, "напружена, якщо не сказати, що дуже напружена"

Німеччина не вірить "технічним причинам" Росії / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Країна-терорист може повністю припинити постачання газу по трубопроводу "Північний потік", чим поставить під загрозу всю Європу.

Такі побоювання висловив глава Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер в інтервʼю WAZ.

Реклама

За його словами, тимчасове припинення роботи "Північного потоку" через "технічні причини" не переконує німців, і сама ситуація виглядає дуже напружено.