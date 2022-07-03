Головна Industry Енергетика Німеччина в паніці? Росія може завдати непоправного удару по Європі Уляна Лебич 3 липня, 15:08 Ситуація, на думку Німеччини, "напружена, якщо не сказати, що дуже напружена" Німеччина не вірить "технічним причинам" Росії / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні Країна-терорист може повністю припинити постачання газу по трубопроводу "Північний потік", чим поставить під загрозу всю Європу. Такі побоювання висловив глава Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер в інтервʼю WAZ. Реклама За його словами, тимчасове припинення роботи "Північного потоку" через "технічні причини" не переконує німців, і сама ситуація виглядає дуже напружено.