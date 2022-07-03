Німеччина в паніці? Росія може завдати непоправного удару по Європі

Країна-терорист може повністю припинити постачання газу по трубопроводу "Північний потік", чим поставить під загрозу всю Європу.

Такі побоювання висловив глава Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер в інтервʼю WAZ.

За його словами, тимчасове припинення роботи "Північного потоку" через "технічні причини" не переконує німців, і сама ситуація виглядає дуже напружено.

"Протягом десятиліть, хоч би якими поганими були відносини, Росія дотримувалася існуючих договорів. Наразі Росія скоротила поставки по найважливішій газовій гілці – "Північному потоку" – у Німеччину та Європу на 60% . Технічні причини, наведені для цього, нас не переконують", – заявив Мюллер.

Як каже Мюллер, Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі чітко дав зрозуміти, що енергетика грає "за російськими правилами", і це технічне обслуговування може перетворитися "на більш тривале політичне обслуговування".

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"Путін ясно дав зрозуміти, що наразі грають за російськими правилами. Ось чому міністр Габек (віце-канцлер, міністр економіки та проблем клімату ФРН. – Ред.) також оголосив рівень тривоги. Ситуація може погіршитися", – заявив він.

"Північний потік – 1" тимчасово призупинить роботу

Російський обхідний газопровід "Північний потік – 1" перестане функціонувати з 11 липня до 21 липня. Компанія Nord Stream AG відключить обидві нитки газопроводу у рамках планового ремонту.

Під час профілактичних робіт фахівці тестуватимуть механічні компоненти та систему автоматизації. Це необхідно для забезпечення ефективної, безпечної та надійної експлуатації газопроводу.

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У липні російський "Газпром" на 60% скоротив постачання газу газопроводом "Північний потік – 1", пояснивши це складнощами ремонту обладнання через міжнародні санкції.

Раніше "Сьогодні" писали, що Росія може втратити частину газопроводу "Північний потік – 2", і розповідали, чому у Німеччині оголосили режим тривоги.