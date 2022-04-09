Німеччина взяла під контроль "дочку" "Газпрому": як це вплине на Україну

Рішення Німеччини щодо "дочки" "Газпрому" допоможе ЄС та Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Федеральний уряд Німеччини до 30 вересня взяв під контроль дочірню компанію російського "Газпрому" Gazprom Germania. Завдяки цьому Німеччина повернула собі тимчасовий вплив на оператора газових сховищ Astora, який зокрема керує найбільшим газовим сховищем у Західній Європі.

Що це означає для ЄС та України? Про це розповіла директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями ОГТСУ Ольга Бєлькова.

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Німеччина зробила нестандартний крок

За словами Бєлькової, взяти на себе управління такими компаніями було нестандартним кроком для німецького уряду. І Україна підтримує таке рішення, адже воно допоможе розібратися із впливом російських компаній на європейські ринки.

"Бачимо у цьому серйозний намір німецьких урядовців взятися і розібратися, що ж насправді відбувається у їхній власній країні з тими компаніями, які прикриваючись благими намірами довгий час маніпулювали ринками в Європі, особливо через свою діяльність по сховищах", – зауважила експертка.

Для України важливо, щоб це рішення Німеччини було довгостроковим.

Україна відіграє важливу роль у звільненні ЄС від маніпуляцій РФ

За словами Бєлькової, вже зараз на рівні Єврокомісії обговорюються зміни регуляторних норм по всіх сховищах.

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"Зокрема, розглядається питання, чи є допустимим володіння Росією всередині Європи ключовою газовою інфраструктурою і яким чином унеможливити маніпуляції Росії на ринку Європи. Наразі це ключові завдання, на тлі яких Україна з її можливостями та потужною газотранспортною інфраструктурою відіграє важливу роль", – зазначила вона.

У цій ситуації українська газова інфраструктура є важливою для Європи, і це вигідно обом сторонам. Адже Україна також прагне інтегруватися у європейський ринок. І всі сторони прагнуть, аби Росія мала якомога менше важелів впливу на ньому.

Газ в Україні

Україна ще до повномасштабної війни планувала відмовитися від російських ресурсів. Обсяг газу до наступного опалювального сезону мали намір збільшити завдяки власному видобутку та імпорту з Європи.

У березні Оператор ГТС України домовився про гарантований маршрут для імпорту газу з Польщі. Тепер, у разі потреби, українців зможуть забезпечити блакитним паливом з трьох напрямків:

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Польща;

Угорщина;

Словаччина.

Водночас на Львівщині готують до розробки нове газове родовище. Раніше ми розповідали, що Литва першою в Європі відмовилася від закупівлі російського газу.