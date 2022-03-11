Готова до синхронізації: у ДТЕК очікують на швидке приєднання України до енергосистеми ЄС

Українська енергосистема готова до синхронізації з європейською ENTSO-E / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Енергосистема України цілком готова до синхронізації з ENTSO-E – енергосистемою континентальної Європи. З дня на день очікують остаточного рішення щодо екстреного підключення.

Про це сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю Reuters.

Реклама

За словами Тімченка, відбуваються постійні зустрічі на технічному рівні, тож робоча група може найближчим часом ухвалити відповідне рішення. Це дозволить швидко під’єднати енергосистему України до європейської ENTSO-E.

Після синхронізації, в Україну планують імпортувати електроенергію зі Словаччини, Угорщини й Румунії. У такий спосіб сподіваються покрити 15% добового споживання світла, а решта надходитиме від місцевого виробництва.

Водночас компанія ДТЕК забезпечує свої потужності вугіллям з власних шахт. Частково горючу копалину купують у Польщі.

Реклама

Досить складна ситуація склалася на Запорізькій ТЕС, доступ до якої заблокували російські окупанти. Зараз там залишилося запасів вугілля на 12 днів роботи і привезти туди додатковий ресурс складно, однак поки що станція продовжує функціонувати. Якщо вугілля закінчиться, ймовірно, там почнуть використовувати газ.

Відключення від енергосистеми РФ

Від’єднання України від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми в уряді планували вже давно. Очікувалось, що цей процес відбудеться у 2023 році, однак війна внесла свої корективи.

До початку воєнного стану, упродовж 24 – 26 лютого в Україні планували протестувати роботу енергосистеми в ізольованому режимі. Але склалося так, що довелося екстрено від’єднатися від системи країни-агресорки та синхронізуватися з європейською ENTSO-E.

Реклама

За прикладом України, від Росії вирішили втекти й країни Балтії. Попередньо, Латвія, Литва та Естонія планують відключитися від енергопростору з РФ та Білоруссю до 2025 року, але сподіваються на швидші перспективи.

Раніше ми розповідали, що після запровадження санкцій проти Росії та ембарго на закупівлю в країни-агресорки газу та нафти, різко впав попит на чорне золото.