Кінець зв'язку? Найбільша телекомунікаційна компанія США виходить з РФ

Найбільша телекомунікаційна компанія США виходить з РФ / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Світові компанії масово покидають ринки РФ через її вторгнення в Україну. Від цього в Росії гальмуються багато сфер, рівень безробіття стрімко зростає, а курс рубля щодня б'є рекорди з обвалу.

Тим часом ще одна компанія – одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній Lumen – заявила про припинення співпраці з РФ.

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"Послуги, які ми надаємо, полегшують майже всі аспекти сучасного життя. Однак життя в Росії змінилося, і Lumen не може продовжувати працювати на цьому ринку. Бізнес-послуги, які ми надаємо, надзвичайно невеликі та дуже обмежені, як і наша фізична присутність. Проте ми вживаємо заходів, щоб негайно припинити бізнес в регіоні", – йдеться у повідомленні.

У компанії заявляють, що покинуть РФ якомога швидше. Lumen не має великих потужностей у Росії, однак навіть для незначної кількості корпоративних клієнтів припиняє роботу через ризиковані дії російської влади.

В Lumen кажуть, що ситуація в РФ невизначена та стає все більш небезпечною. Тому це рішення прийняли для "безпеки їхніх мереж і мереж їхніх клієнтів, а також постійної цілісності глобального інтернету".

Які наслідки для комунікацій в РФ

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на рішення Lumen. Він зазначив, що її клієнтами були "Транстелеком" та "Ростелеком".

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Відомо, що "Транстелеком" володіє однією з найбільших мереж у світі волоконно-оптичних кабелів. Вона надає у користування магістральні цифрові канали зв'язку комерційним організаціям, державним установам, операторам електрозв'язку, стільниковим операторам та інтернет-провайдерам.

"Ростелеком" також надає послуги телефонного зв'язку, доступу до інтернету, телебачення. За даними компанії, її послугами користуються понад 100 млн росіян.

Зокрема, "Ростелеком" раніше співпрацював і з іншим магістральним провайдером США Cogent, який так само, як і Lumen, вирішив відключити його від своїх мереж.

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Власне, Cogent на тлі війни в Україні перервала співпрацю з російськими "Ростелекомом", "Вимпелкомом", "МегаФоном", "Яндексом" та VK.

Міністр Федоров заявив, що вже дуже скоро вихід таких великих компаній з Росії призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів.

Чи вплине це на Україну?

В Україні Lumen не має співробітників і вона надає обмежені послуги кільком клієнтам. Попри це, компанія не покидатиме нашого ринку. Також там пообіцяли збільшити суми пожертвувань співробітників Lumen для громадян України.

Масштабний вихід бізнесу з РФ

Раніше про припинення роботи з росіянами заявили компанії Apple і Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, Webmoney та чимало інших.

Зокрема, всесвітньо відома компанія VMware зупинила всі бізнес-операції в Росії та Білорусі. Представники компанії повідомили, що прагнуть підтримати учасників команди з України, їхніх родичів, а також українських споживачів та партнерів. Йдеться не лише про інформаційну підтримку, а й призупинення продажів і професійних послуг.

Раніше також одна з найбільших світових аерокосмічних корпорацій Boeing припинила закупівлю російського титану.