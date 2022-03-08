Техногігант VMware вийшов з Росії та Білорусі – бізнес-ринок летить на дно

Масштабна компанія вийшла з ринку Росії та фактично загальмувала роботу багатьох сфер в країні

Техногіганти масово виходять з ринку Росії та Білорусі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Facebook / VMware

Всесвітньо відома компанія VMware зупинила всі бізнес-операції в Росії та Білорусі. У такий спосіб розробники підтримали Україну, яка протистоїть нахабному вторгненню окупантів.

Відповідну заяву оприлюднили на сайті VMware.

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Представники компанії повідомили, що прагнуть підтримати учасників команди з України, їхніх родичів, а також українських споживачів та партнерів. Мовиться не лише про інформаційну підтримку, а й призупинення продажів і професійних послуг.

У компанії додали, що співпрацюють з урядами й клієнтами по всьому світу для забезпечення цифрової інфраструктури й кібербезпеки. VMware налагодила співпрацю з промисловими й громадськими організаціями, що спеціалізуються на попередженні й захисті критичної інфраструктури.

"Ми сподіваємося на відновлення миру", – наголосили в компанії.

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Водночас росіян, які є співробітниками компанії, також підтримали в компанії. Пояснили це тим, що на них "негативно впливають наслідки дій їхнього уряду".

VMware постачає мультихмарні послуги для багатьох програм та систем по всьому світу, зокрема банківських, енергетичних та інших. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, вихід глобальної компанії з Росії означатиме фактичну зупинку оновлень та використання сучасних технологічних рішень.

Вихід бізнесу з Росії

Від початку повномасштабної війни, яку Росія розпочала в Україні, десятки компаній масово вийшли з російського ринку. Споживачів та бізнес країни-агресорки залишили ні з чим.

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Раніше про припинення роботи зі спонсорами вбивць заявили компанії Apple і Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, Webmoney та чимало інших.

Ми також розповідали про економічну блокаду Росії за всіма напрямками – щодо пересування Європою, фінансової та інформаційної ізоляції й масштабного відтоку капіталу.

Країни ЄС також готують черговий пакет санкцій проти Росії. Мовиться про відмову від російської нафти та газу.