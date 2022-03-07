Ще більший удар по російській економіці: що готує ЄС за вторгнення в Україну

Європейський Союз надасть план, як позбутися залежності від російської нафти та газу

ЄС планує відмовитись від російської нафти та газу / Фото: AFP, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Поки компанії та великий бізнес припиняють співпрацю з Російською Федерацією за її збройну агресію проти України, ЄС розглядає різні варіанти відмови від російської нафти та газу.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що уже 8 березня комісія запропонує варіанти, як позбутися залежності від російського викопного палива.

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Що конкретно розглядає Єврокомісія

ЄС може запровадити такі заходи:

диверсифікація постачальників, перехід на скраплений природний газ та трубопровідний газ з інших джерел;

модернізація енергосистем ЄС завдяки інвестиціям у поновні джерела;

підвищення енергоефективності.

Також фон дер Ляєн каже, що ЄС зосередиться на захисті споживачів.

"По-перше, ми повинні захистити найбільш уразливих споживачів і бізнес. І підготуватися до масового збільшення поновних джерел енергії на нашому ринку електроенергії", – написала у Twitter президентка Єврокомісії.

Що ще ЄС готує для Росії?

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що новий пакет санкцій проти РФ уже на стадії розроблення. Вона заявила, що ЄС має зробити так, "щоб ефект від санкцій був максимальним".

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"І враховуючи необережність Кремля щодо мирного населення, ми працюємо над подальшими санкціями", – додала фон дер Ляєн.

Деталей про обмежувальні заходи в ЄС поки що не розголошують. Однак видання Bloomberg передає, що вони можуть стосуватися військових технологій, суден та портів. Також вони торкнуться ще більшого кола осіб.

"Деякі з заходів можуть бути вжиті вже у вівторок (8 березня. – Ред.). ЄС також працює над посиленням свого режиму застосування санкцій, серед іншого щодо криптовалют, та обмеженням того, як їх можна використовувати для обходу санкцій", – передає Bloomberg.

Хто ще готовий відмовитися від російського газу?

Услід за Німеччиною про відмову від російського палива заявила Данія. За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, так її країна хоче показати своє неприйняття російського вторгнення в Україну.

Крім цього, "Сьогодні" вже писали, що Захід запроваджує санкції проти російського енергосектору, а трейдери відмовляються купувати російську нафту. Проте найстрашнішими для Росії можуть стати санкції в енергетичному секторі. Якщо західні країни накладуть ембарго на закупівлю російської нафти та газу, країна може перетворитися на другу Венесуелу.

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Також ми повідомляли, що російську нафту, незважаючи на дешевизну, не хочуть купувати представники світового ринку, а також розповідали, що відбувається з цінами на блакитне паливо.