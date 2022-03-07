Чергове покарання за війну: Boeing припинив купувати титан у Росії

Одна з найбільших світових аерокосмічних корпорацій Boeing припинила закупівлю російського титану

Boeing не купуватиме титан у Росії / Фото: AFP, Pixabay, Колаж: Сьогодні

Світовий бізнес активно виходить із ринку Російської Федерації через розв'язання нею повномасштабної війни проти України. До рішення обмежити співпрацю з РФ приєднався і Boeing.

Як передає The Wall Street Journal, компанія більше не купуватиме у Росії титан і закрила у цій країні свої офіси.

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Яке саме рішення щодо Росії ухвалив Boeing?

Окрім скасування закупівель титану, компанія закрила свої інженерні офіси в Москві. Однак закриті будуть і офіси в українській столиці – Києві. Крім того, російські літаки більше не отримуватимуть запчастин цього бренду.

Чим пояснюють таке рішення?

Ключова причина – війна Росії проти України. Однак компанія радше піклується про власне виробництво. Раніше Boeing зробив велику ставку на титан в Росії, яка відігравала велику роль у виробництві комерційних і військових літаків. Близько третини всього титану отримували з РФ. Тепер у фірмі кажуть, що геополітичні зміни можуть створити проблеми з постачанням у майбутньому, тому задля стабільності вводять такі обмеження.

Чи все так однозначно?

Попри певні обмеження, пресслужба Boeing не відповіла, що робитиме зі спільним російським підприємством. Філія корпорації "Ростех" співпрацює з Boeing, а саме постачає титан. Її директор Сергій Чемезов потрапив до санкційного списку США за російську агресію проти України.

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Чемезов і президент РФ Володимир Путін були близькі за часів спільної роботи в радянській розвідці у Східній Німеччині.

Що далі?

Гендиректор Boeing Дейв Калхун ще до російського вторгнення в Україну заявляв, що поки геополітична ситуація стабільна, для компанії проблем не буде. В іншому разі компанія захищена на деякий час. Знайти нових постачальників – лише частина вирішення питання, більше часу займе перевірка нових титанових компонентів.

Чим обернеться для російської економіки війна проти України?

"Сьогодні" поспілкувалися з експертами про те, що Захід запроваджує санкції проти російського енергосектору, а трейдери відмовляються купувати російську нафту. Проте найстрашнішими для Росії можуть стати санкції в енергетичному секторі. Якщо західні країни накладуть ембарго на закупівлю російської нафти та газу, країна може перетворитися на другу Венесуелу.

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Також ми писали, до чого вже привели санкції проти РФ та скільки росіян залишились безробітними.

"Сьогодні" повідомляли, які автомобілі більше не будуть постачати до Росії, і розповідали, як через брак запчастин росіяни можуть залишитись без вживаних авто.