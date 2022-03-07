Очередное наказание за войну: Boeing прекратил покупать титан в России

Одна из крупнейших мировых аэрокосмических корпораций Boeing прекратила закупку российского титана

Boeing не будет покупать титан в России / Фото: AFP, Pixabay, Коллаж: Сегодня

Мировой бизнес активно выходит с рынка Российской Федерации из-за развязывания ею полномасштабной войны против Украины. К решению ограничить сотрудничество с РФ присоединился и Boeing.

Как передает The Wall Street Journal, компания больше не будет покупать у России титан и закрыла в этой стране свои офисы.

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Какое решение в отношении России принял Boeing?

Кроме отмены закупок титана, компания закрыла свои инженерные офисы в Москве. Однако закрыты будут и офисы в украинской столице – Киеве. Российские самолеты больше не будут получать запчасти этого бренда.

Чем объясняют такое решение?

Ключевая причина – война России против Украины. Однако компания скорее заботится о собственном производстве. Ранее Boeing сделал большую ставку на титан в России, которая играет большую роль в производстве коммерческих и военных самолетов. Около трети всего титана получали из РФ. Теперь в фирме говорят, что геополитические изменения могут создать проблемы со снабжением в будущем, поэтому ради стабильности вводят такие ограничения.

Все ли так однозначно?

Несмотря на определенные ограничения, пресс-служба Boeing не ответила, что будет делать с совместным российским предприятием. Филиал корпорации "Ростех" сотрудничает с Boeing, а именно поставляет титан. Ее директор Сергей Чемезов попал в санкционный список США за российскую агрессию против Украины.

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Чемезов и президент РФ Владимир Путин были близкими во время совместной работы в советской разведке в Восточной Германии.

Что дальше?

Гендиректор Boeing Дэйв Калхун еще до российского вторжения в Украину заявлял, что пока геополитическая ситуация стабильна, для компании проблем не будет. В противном случае компания защищена на время. Найти новых поставщиков – лишь часть решения вопроса, больше времени займет проверка новых титановых компонентов.

Чем обернется для российской экономики война против Украины?

"Сегодня" пообщались с экспертами по поводу того, что Запад вводит санкции против российского энергосектора, а трейдеры отказываются покупать российскую нефть. Однако самыми страшными для России могут оказаться санкции в энергетическом секторе. Если западные страны наложат эмбарго на закупку российской нефти и газа, страна может превратиться во вторую Венесуэлу.

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Также мы писали, к чему уже привели санкции против РФ и сколько россиян осталось безработными.

"Сегодня" сообщали, какие автомобили больше не будут поставлять в Россию, и рассказывали, как за неимением запчастей россияне могут остаться без подержанных авто.